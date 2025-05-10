熱刺隊晉級歐聯杯決賽，孫興慜再次沖擊俱樂部生涯首座冠軍獎杯

孫興慜（33歲)）效力的托特納姆熱刺隊進入歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯決賽，時隔17年再次挑戰冠軍獎杯。孫興慜也瞄準了俱樂部生涯首座冠軍獎杯。決賽對手是同屬英格蘭足球超級聯賽（EPL）的曼聯隊。托特納姆熱刺隊9日在挪威諾爾蘭郡博德市舉行的2024~2025歐聯杯半決賽客場次回合比賽中，以2比0完勝博德閃耀隊。在兩隊的首回合比賽中以3比1獲勝的熱刺隊，以兩回合5比1的總比分獲得了進入決賽的入場券。托特納姆熱刺隊自2007~2008賽季英聯杯（EFL）奪冠後，時隔17年再次有機會擺脫正式大賽“無冠”的稱號。對於在本賽季英超聯賽中排名第16位（積38分•11勝5平19負），面臨隊史最差聯賽排名的熱刺隊來說，這是反彈的絕佳機會。如果在本次大賽中奪冠，球隊將獲得下賽季歐冠聯賽（UCL）的參賽權。熱刺隊在歐聯杯的前身UEFA杯上在1971~1972賽季登上冠軍寶座，成為該大賽首屆冠軍得主，這也是熱刺隊自1983~1984賽季奪冠後，時隔41年再次進入決賽，並向大賽第三個冠軍發起挑戰。受腳傷的影響，當天未能出場比賽的孫興慜也獲得了拿下俱樂部生涯首個冠軍的機會。孫興慜於2010年在德甲漢堡隊出道，2013年轉會到勒沃庫森隊（德國），2015年轉會到托特納姆熱刺隊。孫興慜在2021~2022賽季成為首位登上英超最佳射手寶座的亞洲球員等，壹直活躍在球場上，但至今從未獲得過冠軍。雖然站上過2018~2019賽季歐冠聯賽和2020~2021賽季英聯杯決賽舞臺，但連續屈居亞軍。已缺席7場比賽的孫興慜能否參加22日與曼聯隊的決賽還是未知數。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯最近表示：“本周末（孫）也有可能登場。”熱刺隊將於11日與水晶宮隊進行英超聯賽比賽。曼聯隊在半決賽兩回合比賽中以7比1大勝畢爾巴鄂競技隊（西班牙），順利進入了決賽。曼聯隊本賽季的成績也和托特納姆熱刺隊壹樣差，因此絕對不能錯過冠軍獎杯。曼聯隊目前排在英超聯賽積分榜第15位（積39分•10勝9平16負）。梁鍾久 yjongk@donga.com