“即使被三振也能愉快地運動”，轉換為俱樂部隊的高中棒球



5月是舉行國內高中棒球最高權威的黃金獅子旗全國高中棒球大賽的季節。迎來第79屆的今年大會，在首爾木洞、新月棒球場，挑戰最高榮譽的希望之星們的夢想正在逐漸消失。



但是從幾年前開始，高中棒球舞臺上出現了天安CSBC、TNPBA等陌生的名字。乍壹看很難判斷真面目。CSBC是商業高中棒球俱樂部，TNPBA是訓練&體能棒球學院的縮略語。也有像栗谷高中棒球隊、昌原工業高中棒球隊壹樣，在學校名字後面加上“棒球隊”的球隊。這與球迷們熟悉的棒球名門慶南高中、光州第壹高中、德壽高中等有何區別呢？



他們的真實身份是體育俱樂部。與學校法人運營的學校運動部不同，有專門法人負責選手招募、指導、行政、會計等業務。根據俱樂部所屬的選手是否是同壹所學校的學生，分為學校聯系型俱樂部、地區據點型俱樂部。栗谷高中棒球隊是指由栗谷高中學生組成的體育俱樂部。為了區別於現有的學校運動部，還設立了棒球隊。特別是栗谷高中在2023年從學校運動部轉換為體育俱樂部，球隊名稱也從栗谷高中改為栗谷高中棒球隊。



從整體上看，俱樂部隊戰鬥力不及學校運動部。職業棒球新人提名、大學升學等不利因素也是現實。但是，敲開俱樂部隊大門的選手不斷增加。俱樂部隊開始參加大韓棒球壘球協會（KBSA）主辦的正式比賽的2021年，隊伍數僅為5支，今年增加到了24支。在學校運動部沒有得到很多機會或比別人晚開始運動的人正在走向俱樂部隊。也有不少人因為討厭強壓成績優先主義的運動部文化而離開。



升入高中後從運動部轉到俱樂部的壹名高中2年級選手表示：“在運動部，壹旦出現失誤，就會立即被替換下場。但是在這裏，即使被三振出局也不會失去自信，愉快地運動。我學會了不是棒球裏面有人生，而是人生裏面有棒球。”在追求“母校出身”的文化中，也有放棄主教練、教練職位後在俱樂部獲得新機會的教練。



體育俱樂部在高中棒球界引起的有意義的變化也很多。隨著俱樂部隊伍的持續增加，去年高中棒球隊首次超過了100支。今年註冊的球隊共有105支，比2020年（82支）增加了約28%。也有俱樂部隊出身，跨過職業門檻的人。在去年的職業棒球新人選拔中，昌原工業高中棒球隊出身的金鐘雲（19歲）以全體排名70位，冶爐高中BC出身的高英雄（21歲）以全體排名100位穿上了LG隊的隊服。



在今年的黃金獅子旗大會上，共有11支俱樂部隊出戰，是歷屆最多的壹次，其中4支球隊通過了第壹輪比賽。與勝負無關，他們異口同聲地表示，“踏上（舉行全國大賽的）木洞球場，感到非常吃力。”去年還誕生了首位隸屬於俱樂部隊的黃金獅子旗女參賽選手。華城東灘BC隊的孫佳恩（19歲）在與道開高中的第1輪第3局下半局以1壘手的身份替補上場，書寫了新的歷史。隨著球隊在第5局以裁判判定停止比賽的方式失利，僅用1個擊球位就結束比賽的孫佳恩的帽子上刻著“享受吧”的字樣。高中棒球正在發生這樣的變化。

