全國法官代表會議召開在即——必須終結司法濫權和侵犯司法



在韓國大法院以有罪宗旨判決把共同民主黨總統候選人李在明違反選舉法一案發回重審引發強烈反響之後，一線法官們決定召開全國法官代表會議討論此事。雖然會議最初的啓動是基於“恢復法院政治中立信任”的提議，但在過程中也有聲音指出應同時討論共同民主黨的侵犯司法行爲。由全國法院126名法官組成的代表會議，需超過五分之一成員同意方可召開。儘管近期法院內部公告板上圍繞大法院的裁決出現了激烈爭論，但此次會議的召集本身就表明，有不少法官認爲問題事態嚴重。



此次大法院判決確實在某種程度上爲“司法介入選舉”的批評提供了口實。想要在大選臨近之際作出可能剝奪有力候選人被選舉權的裁決，必須保持無懈可擊的司法程序公正與政治中立。然而，大法院不僅事實上跳過了小合議庭審理程序，僅在全員合議庭中進行兩次審理，並在短短9天內作出了判決。接手案件的首爾高等法院隨即也迅速指定合議庭並定下審判日程。儘管以快速審理以“解除選民不確定性”爲由也有一定的道理，但如此罕見的操作，最終難免引發政治爭議。



即便如此，共同民主黨近期對司法系統的施壓行爲也無法被正當化。儘管首爾高院已同意李在明方面的申請將審判推遲至總統選舉之後，共同民主黨仍然公開要求大法院院曹喜大辭職，並宣稱將啓動聽證程序。雖然目前暫時擱置，但共同民主黨仍在暗示可能推動對大法院院長和大法官的彈劾、提議啓動特檢程序。原本批判司法政治介入的共同民主黨，如今卻將司法本身拖入政治的中心。這必然會引發其倚仗多數議席濫用立法權力動搖三權分立的說法。



預計將在26日召開的法官代表會議上，既會有法官呼籲恢復法院信任的自律聲音，也會有譴責政治勢力動搖司法的意見。司法界應認真傾聽一線法官對於“司法過度”現象的擔憂，而共同民主黨亦應通過權力節制展現捍衛憲法的意志。自憲法法院就尹錫悅作出罷免總統的決定以來一度平息的社會分裂與矛盾，正因大法院此次發回重審的判決而再次被點燃。此次法官代表會議應成爲重申司法系統中立性與獨立性的轉機。

