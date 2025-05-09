朝鮮時隔兩個月再次發射彈道導彈，“或為出口俄羅斯做鋪墊”

朝鮮（北韓）8日向東海發射了多枚短程彈道導彈（SRBM）。這是朝鮮自3月10日以來時隔兩個月再次進行彈道導彈挑釁，也是美國特朗普二期政府上臺以來的第二次。朝鮮發射彈道導彈違反了聯合國安理會相關決議。據聯合參謀本部透露，8日上午8時10分至9時20分，朝鮮在江原道元山壹帶向東海方向發射了多種短程SRBM。據悉，朝鮮發射的導彈射程短則250~350公裏，長則800公裏。以發射原點為基準，韓國全境和日本的部分地區都包括在射程之內。韓國軍方認為，這是混合了可以同時搭載核和常規彈頭的朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）和超大型火箭炮（KN-25）等發射的導彈。這是今年以來，朝鮮繼1月6日發射中程高超音速彈道導彈、1月14日發射短程SRBM、3月10日發射近程彈道導彈（CRBM）後的第四次彈道導彈挑釁。分析認為，朝鮮不發射可以直接打擊美國本土的洲際導彈，而選擇發射射程較短的彈道導彈，是考慮到今後與特朗普政府談判的余地。有分析認為，此次試射是朝鮮考慮向俄羅斯出口SRBM。韓國軍方有關人士表示：“這可能是繼最近金正恩委員長訪問（出口俄羅斯的）炮彈工廠後，作為派兵代價向俄羅斯出口的SRBM的性能檢驗試驗。”韓國國家安保室8日召開安保情況檢查會議，共享了朝鮮發射彈道導彈的情況，並討論了今後的應對方案。美國印太司令部當地時間7日強烈譴責朝鮮的短程SRBM挑釁，並表示，“美國對韓國和日本的防禦承諾固若金湯。”尹相虎 ysh1005@donga.com