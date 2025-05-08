“故事淺顯單純才能成功”，“遊戲原作”電影的悖論

停業前夕，積滿灰塵的遊戲店壹角。只剩下虛張聲勢的昔日冠軍“蓋瑞特”（傑森•莫瑪）。有壹天，眼前突然打開了壹條奇怪的通道，把他整個人吞噬了。回過神來發現，周圍世界所有的東西都是方塊組成的，樹、山、甚至雲彩都是。與最先抵達奇異世界的“史蒂夫”（傑克•布萊克飾）相遇的蓋瑞特在異想天開的世界開啟了壹場荒唐大冒險。電影《我的世界大電影A Minecraft Movie》的主線是像這樣“可預料的”多少有些淺顯單純的故事。原作《我的世界Minecraft》從2009年面世開始，就因沒有故事情節的自由發揮而備受用戶喜愛。電影比起紮實的敘事，更註重的是中間引起爆笑的演出。由於電影方面存在很多漏洞，所以在美國電影評分網站爛番茄上，評論家新鮮度指數為48分，接近於對爛片的“苛刻評價”。但是觀眾的反應卻不同。投入1.5億美元（約2025億韓元）制作費的電影至今為止在全世界共獲得了8.753億美元的收益。在電影中，布萊克演唱的34秒歌曲《Steve's Lava Chicken》在Billboard“Hot 100”排行榜上排名第78位。該歌曲還創下了Billboard 67年歷史上“最短的歌曲”的記錄。韓國比預定日期提前了4天，於上月26日上映，截至6日已有109萬人觀看。像這樣，最近以遊戲為原作的電影獲得成功的事例越來越多。過去被認為是弱點的“輕松敘事”反而對電影票房有所幫助。也就是說，故事越貧乏，就越不拘泥於框架，自由地展開想象力，得到好評的“遊戲電影的成功法則”正在重新制定。遊戲《我的世界》的特點是，在沒有固定情節的情況下，搭積木，創造屬於自己的世界。這樣的漏洞成為了電影制作組構築新世界的畫布。特別是“模因（meme）”的擴張是電影成功的最大因素。騎在雞身上的僵屍寶寶角色“雞騎士（Chicken Jockey）”讓10多歲的觀眾為之瘋狂。撒爆米花和飲料的觀看認證視頻充斥著社交媒體。美國甚至發生了部分觀眾拿著活雞出現在劇場並放鞭炮的騷動。美國《紐約時報》（NYT）報道說：“以雞騎士為首的瘋狂宣傳口號正在占領多廳電影院。”這種“單純、無知、隨心所欲”的傾向在其他遊戲電影中也得以體現。電影《超級馬裏奧兄弟》（2023年）也是馬裏奧和路易吉去救被綁架的碧琪公主的明擺著的故事。憑借熟悉的角色和明朗的世界觀，該片大賺了13.61億美元。《名偵探皮卡丘》（2019年•4.5006億美元）和《超級索尼克》系列（3部合計10億美元）放棄復雜的故事反而成了良藥。今後登場的《塞爾達傳說》和遊戲原作電影也將積極遵循這種成功法則。這是根據熟悉YouTube或TikTok（抖音國際版）等短視頻的壹代人的口味，強調能夠快速投入的要素的方式。電影評論家李智慧（音）評價道：“遊戲原作電影的主要觀眾層年輕壹代像觀看電子遊戲壹樣消費電影”，“比起完成度，以模因和流行為基礎，改編成能讓10多歲青少年產生共鳴的文化要素的作品正在取得成功。”李浩載記者 hoho@donga.com