“將深刻反省”，崔泰源會長在黑客事件19天後向國民道歉

SK集團會長崔泰源就SK電訊服務器遭黑客攻擊、導致用戶手機卡（USIM）信息泄露壹事向國民道歉。這距離上月18日SK電訊掌握黑客事實過去了19天時間。崔會長7日出席了在首爾中區SK電訊總部舉行的黑客事故相關每日新聞發布會，並表示：“向因SK電訊網絡侵害事故而遭受不便的所有人表示深深的歉意。”據分析，崔會長在用戶因USIM卡大亂而越來越不滿的情況下，未能出席預定於8日舉行的國會科學技術情報廣播通信委員會聽證會，因此親自向國民道歉。崔會長表示：“事故發生後，對於壹系列的溝通和應對不足，感到非常遺憾”，“從顧客的立場上看，公司沒有仔細觀察，這是包括我在內的管理層都要深刻反省的部分。”接著他承諾稱，“將積極協助政府展開調查，查明事故原因，並盡全力避免顧客損失。”SK集團決定以此次事件為契機，以SUPEX追求協議會為中心，成立由內部和外部專家共同參與的“信息保護革新委員會”。崔會長表示：“我認為此次事件不是單純的企業安全問題，而是國防、安保問題。將以SK所有集團公司為對象，全面研究安全體系，擴大投資。”但是，崔會長對最近引起爭議的通信公司變更免除違約金等問題沒有明確表明立場。崔會長表示：“據我所知，應該同時討論用戶公平性問題和法律問題等，（SK電訊）理事會正在就該情況進行討論”，“期待能出臺好的解決方案。”通常分析和修改條款由理事會負責，但崔會長不屬於SK電訊理事會。截止到當天上午9時，SK電訊的USIM卡保護服務加入用戶累計達2411萬人。正在使用海外漫遊服務的顧客將從技術措施結束的14日開始依次加入USIM卡保護服務。以當天為基準，USIM卡更換累計完成了104萬件。另外，從上月22日到6日，共有24.8069萬人從SK電訊轉移到其他通信公司。同期，加上從其他通信公司轉移到SK電訊的情況，凈減少20.7897萬人。另外，科學技術信息通訊部當天召集安保專家，著手討論是否應該義務性地限制通信公司服務器上儲存的USIM卡信息加密。根據現行法律，USIM卡芯片中的用戶識別代碼（IMSI）、用戶認證密鑰等不屬於義務加密對象。SK電訊副社長柳正煥（音）在上個月30日的國會廣播通信委員會聽證會上曾表示：“惡性代碼入侵當時，USIM卡數據沒有加密。”南慧貞記者、張恩智記者 namduck2@donga.com