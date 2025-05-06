教皇專車“Popemobile”將搖身壹變成為加沙地帶兒童診所

方濟各教皇生前使用的專屬座駕（在公眾場所的出行車）“教皇專車（Popemobile）”將蛻變成加沙地帶的移動式兒童診所。這是出於身前非常珍愛兒童，在病床上也擔心加沙地帶的平民傷亡的教皇的意願。天主教主教會議國際開發合作機構“明愛會”耶路撒冷分會4日（當地時間）表示，正在將方濟各教皇2014年訪問巴勒斯坦伯利恒時使用的教皇專車改造成兒童用移動式診所。車輛上可以裝載感染快速檢查裝備、縫合套裝、供氧裝置、疫苗等醫療用品，醫護人員可以隨行治療孩子們。此前，方濟各教皇在訪問巴勒斯坦後向明愛會捐贈了教皇專車。據悉，去年11月瑞典紅衣主教安德斯•阿爾博雷利烏斯傳達了車輛改造的想法後，教皇批準了。方濟各教皇生前特別關註加沙地區的戰爭。戰爭開始後，他幾乎每天晚上都會給當地打電話詢問戰況並轉達慰問。他在去世兩天前的上月19日也通了電話，接著在20日的最後壹次復活節彌撒中表示“加沙局勢令人慨嘆”，敦促停戰。特別是無辜的孩子成為了戰爭的犧牲品，對此，教皇感到非常惋惜。以色列空襲加沙地帶導致兒童死亡後，教皇強烈批評這是“殘暴行為”。瑞典明愛會事務總長彼得•布魯內表示：“這不是單純的醫療車輛，而是傳達世界沒有忘記加沙的孩子們的信息”，“這將使我們能夠走向受傷和營養不良的孩子們。”紅衣主教阿爾博雷利烏斯對美國《紐約時報》表示：“這是方濟各教皇理解加沙地帶兒童痛苦的非常具體的象征。”崔智善 aurinko@donga.com