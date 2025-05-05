共同民主黨史無前例地討論彈劾大法院院長……李在明應克制



共同民主黨對大法院以有罪宗旨把總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法案發回重審提出了對大法院院長的彈劾論。該黨70名初選議員表示“將立即對大法院院長曹喜大主導的司法政變進行彈劾程序”，一天後的4日召開的緊急議員全體大會討論了彈劾問題。首爾高等法院在案件退回重審一天後分配了法庭，重審第一次審理將於15日舉行。法院加快速度後，考慮到總統選舉前出現重判決的可能性，共同民主黨與司法部展開了全面戰爭。國民力量黨批評稱，這是“集體瘋狂水平的向司法部門施壓”。



如果立法機關國會推進對司法部門最高首長大法院院長的彈劾，將是憲政史上第一次。共同民主黨主張，大法院違反政治中立，試圖對選舉行使不正當的影響力，因此屬於明確的彈劾理由。大法院在二審宣判36天后、向大法院全員合議體提交案件9天后作出上訴審宣判，確實是罕見的快速。但通過全員合議體作出的判決能否被看作是嚴重違反憲法和法律，令人懷疑。



儘管如此，共同民主黨威脅彈劾司法部門的言辭卻越來越粗暴，程度也在提高。據悉，黨內甚至出現了超越彈劾曹喜大，接連彈劾同意撤銷原審發回重審的10名大法官、乾脆使司法部門癱瘓的方案。針對首爾高等法院，甚至有人公開主張，不要製造法官因審判被彈劾的情況，可以彈劾重審法庭。黨指導部還預告將行使力量，在國會舉行鍼對曹喜大的聽證會、國政調查、特檢等。



共同民主黨的這種動向實際上很難避免司法不服、濫用立法權力和否定三權分立等批評。儘管如此，想要成爲守護憲政的最終負責人——總統的李在明卻表示，“黨會按照國民的意願處理”，表現出故意保持距離的態度。很難認爲共同民主黨彈劾大法院院長的攻勢沒有包含李在明的意向。本來就有人擔心，如果李在明在總統選舉中獲勝，立法權力和行政、司法權力都會被左右。現在更需要最高法院的判決和對法官的尊重、權力的節制。李在明应自行克制。

