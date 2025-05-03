江南“生活方式”是如何成為全國標準的？

今年2月，首爾市將江南區和松坡區排除在土地交易許可區域之外，但僅過壹個月就推翻了這壹決定，房地產市場大幅動蕩。意指江南、瑞草、松坡區的“江南3區”是大韓民國成長的象征，也是欲望的集結體。僅江南區壹區，就創下了釜山或仁川70%的地區生產總值。登上米其林指南的美食店也最多。《城市文獻學者》的作者以40多年來在江南3區生活、經歷和觀察的內容和政府報告書、城市規劃家的證詞等為基礎，眺望江南的過去、現在和未來。將展開韓國現代史的壓縮版等多種開發的參與者、失敗和成功交織的歷史。被稱為不敗神話的江南也是從未完的計劃開始的。雖然出於軍事安保目的開始開發，但進入20世紀70年代後，政府推進將首都遷移到忠清圈的“臨時行政首都白紙計劃”（建設計劃），對江南的開發變得消極。此後，民間的欲望代替了政府的作用。從財閥企業到原住民農民，從江北移居的拆遷戶都加入了進來。政府為了穩定房價，越是供應大型公寓，反而會掀起公寓熱潮，價格也會進壹步上漲。這表明，江南現在已經超越了壹個地區或房地產市場，成為了巨大的社會結構。書中剖析了從農村時期的江南面貌到今天的公寓、產業、交通網等詳細記錄和現象。特別是填埋低濕地開發的結果指出，江南對水災和沈洞非常脆弱。正如“雖然不是所有人都生活在江南，但誰都會受到江南的影響”這句話壹樣，作者表示，今天“江南式”的生活方式正在向全國擴散。由公寓園區、水邊空間、綜合購物中心組成的這種生活方式在蠶室登場，現在已經成為了全國新城市的典範。沿著半導體帶，江南的影響力超越京畿道，擴張到忠清道的現象也值得關註。作者主張，就像過去的江南開發不是由政府主導，而是因民間的熱情而開花壹樣，今後也應朝著尊重財產權的方向進行開發。劉潤鐘=文化專門記者 ﻿gustav@donga.com