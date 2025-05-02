明太均被曝和尹相現“深夜喝酒”……前警衛處次長金成勳同桌出席引爭議

據悉，政治掮客明太均（照片）在首爾接受檢察機關調查後，與國民力量黨議員尹相現一起喝了酒。有人懷疑“這是在毀滅證據”。據法律界透露，4月30日晚11時左右，明太均在結束檢察機關關於首爾市長吳世勳代繳輿論調查費疑惑的調查後，在附近的飯館與尹相現見了面。據悉，前總統警衛處次長金成勳也在座。金成勳涉嫌於今年1月在首爾市龍山區漢南洞官邸阻止調查機關對時任總統尹錫悅執行逮捕令，正在接受警方的調查。明太均方面主張，這是發表“尹前總統很可憐”等個人感想的見面會。意思是說，這是就檢察機關縮小對尹錫悅的搜查網一事吐露個人想法的場合。當天，檢察機關就建真法師全聖培（音）的不正當委託嫌疑，對尹錫悅在首爾瑞草區Acrovista的住宅進行了扣押搜查。同席晚餐的尹相現涉嫌牽連尹錫悅夫婦介入公推事件。根據之前公開的錄音，2022年5月9日尹錫悅在與明太均的通話中表示：“金映宣是四選議員，我競選的時候也跑得很勤快，就讓她當吧，又能怎樣?總之，我會再跟（尹）相現說一聲的。因爲他是公推管理委員會委員長。”因此，明太均和尹相現的會面也引發了“串詞”的爭議。對此，共同民主黨“明太均門真相調查團”1日發表立場表示：“介入公推疑惑的核心人物明某和尹議員兩人的會面也不合適，甚至見到了妨礙對尹錫悅執行逮捕令的金前次長。他們到底是爲了什麼而見面，聊了什麼，應該向國民們詳細說明。”此外，檢察機關4月29日和30日對明太均進行了爲期兩天的調查，出示了可以證明吳世勳嫌疑的各種證據資料。據悉，相關資料中包括吳世勳給前國民力量黨議員金映宣的短信等。據悉，短信中包含了吳世勳以與明太均見面爲前提的內容。明太均4月30日結束檢察機關的調查後，曾對記者表示：“檢察機關已經確認，已經出現了反駁（吳世勳方面）本人否認內容的證據資料。”具珉起記者 koo@donga.com