無故障行駛58萬公裏的IONIQ5電池“正常”

現代汽車回收在2年零9個月的時間裏行駛58萬公裏的IONIQ5進行分析的結果顯示，電池壽命屬於正常範疇。現代汽車解釋說：“即使在極限行駛條件下，現代汽車的電池也保持著穩定的耐久性。”1日，現代汽車表示，回收了每天往返於首都圈和地方的營業員李永欽（46歲）所持有的IONIQ5長續航版（Long Range），進行分析後提供了電池無償更換服務。李某在2021年11月購買的IONIQ5在去年7月回收時，行駛距離為58萬公裏，是IONIQ5標準行駛距離最長的壹次。更何況，李某在使用車輛期間發生故障，從未更換過零件。對李某車輛進行分析的結果顯示，電池的剩余壽命為87.7%，屬於正常範疇。考慮到通常報廢時間為20萬公裏的行駛距離，可以說壹直堅持著極限的行駛條件。分析車輛的現代汽車責任研究員尹達榮（音）表示：“現代汽車•起亞的電動汽車是以最極端的條件為標準開發的”，“我們正在努力確保比保證標準更嚴格的性能，剩余壽命87.7%與內部通過壽命預測模型計算的結果壹致。”李某的IONIQ5目前行駛距離為66萬公裏。據現代汽車推算，以同樣的行駛距離為準，比內燃機車節省了約3000萬韓元的行駛費用。過去3年的平均汽油價格為每升1702韓元，考慮到同級車型途勝的燃料消費效率為每升13.9公裏，燃油費需要8000萬韓元。相反，IONIQ5以每千瓦時行駛4.6公裏為條件，只需約5000萬韓元的充電費用。金炯民記者 kalssam35@donga.com