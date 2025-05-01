特朗普長子訪韓，與鄭溶鎮、韓華三子、李在賢等接力會面

美國總統特朗普的長子小唐納德•特朗普30日的首個正式日程是從會見新世界集團會長鄭溶鎮開始的。當天早上7時20分，鄭會長出現在首爾江南區朝鮮皇宮酒店地下3層停車場。這距離前壹天他在京畿城南市板橋的私宅內與小特朗普共進晚餐後分手約10個小時。財界總裁中，韓華集團副會長金東官等韓華家三兄弟當天上午早早來到酒店，與小特朗普進行了面談。當天上午8時45分左右，結束面談的韓華生命社長金東元和韓華Galleria•酒店及度假村未來展望總管副社長金東善在酒店咖啡廳打包咖啡的樣子被捕捉到了。在面談中，似乎討論了韓華集團在主要事業上與美國的合作方案。金副會長負責國防產業、造船、能源事業，二兒子金東元社長主要負責金融，三兒子金東善副社長主要負責流通和機器人、半導體設備。CJ集團會長李在賢當天也會見了小特朗普。CJ第壹制糖在2019年收購了美國食品企業Schwan's，到目前為止在美國設有20個食品生產基地。美國是占CJ第壹制糖海外食品事業銷售額80%左右的核心市場。代替目前正在印度尼西亞出差的樂天集團會長辛東彬，辛會長的長子、樂天控股未來成長室室長（副社長）辛裕烈當天也會見了小特朗普。Naver理事會主席李海珍也會見了小特朗普，就人工智能（AI）和進軍全球交換了意見。據悉，雙方討論了目前Naver正在主攻的生成型AI服務“Hyper Clova X”和與美國技術企業的合作、進軍美國市場等。KB金融集團會長梁宗熙是唯壹壹位與小特朗普會面的金融界人士。據悉，梁會長就韓國金融產業的討論和多種投資方案交換了意見。小特朗普計劃當天下午晚些時候與國內財界人士進行壹對壹面談後，深夜離開韓國。李敏娥記者、金多研記者 omg@donga.com