“漫威新作《Thunderbolts*》與奉俊昊的《怪物》相似”

“奉俊昊導演的電影《怪物》（2006年）中沒有超強能力的家人齊心協力戰鬥的場面，以及電視劇《我的大叔》（2018年）中邊緣人互相照顧的部分，我最喜歡。這和《Thunderbolts*》中局外人英雄們壹起合作的樣子不相似嗎？”30日在韓國上映的漫威電影宇宙（MCU）最新力作《Thunderbolts*》的韓裔美國編導哈裏•尹（54歲）當天在與韓國媒體的視頻座談會上做出了上述表示。壹起參加座談會的韓裔美國美術導演格雷斯•尹（43歲）表示：“我們的電影中出現了周邊存在的、在地上行走的英雄”，“與其他漫威電影相比，這是最獨特的地方。”這部電影講述了在沒有“復仇者聯盟”的世界裏MCU新英雄們的誕生。“葉蓮娜”（弗洛倫絲•皮尤）、“冬兵”（塞巴斯蒂安•斯坦）、“紅色守衛”（大衛•哈伯）等主人公沒有特別的超能力。他們反而更接近於與傳統英雄背道而馳的充滿缺點的“反英雄”。兩人表示，將重點放在了描繪與至今為止的漫威英雄不同的角色上。格雷斯•尹說：“紅色守衛表現為‘已經全部放棄的人’、‘放棄，沈溺於過去的鄉愁中生活的人’”，“把房子裝飾成了充滿讓人想起過去的照片的空間。”哈裏•尹說：“與其他漫威作品不同，不是打敗對方、破壞對方，而是治愈自己的故事”，“為了更好地說明英雄們的動機，在編輯上下了很大功夫。”參與《水芹菜》（2020年）、《過往人生》（2023年）、《怒嗆人生》（2023年）等韓裔制作的電影和電視劇的兩人還談到了韓裔制作團隊成功的秘訣。哈裏•尹說：“韓國人很誠實，很有耐心。這種氣質在美國好萊塢現場起著非常重要的作用。”格雷斯•尹表示：“韓國人特有的溫暖情緒和關懷文化在工作現場也是壹大優點。在寒冷的天氣裏，哈裏•尹在現場分發熱騰騰的面包的樣子曾感動過所有人。”李浩載記者 hoho@donga.com