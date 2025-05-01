“無可奉告”的韓德洙……必須先明確立場是贊成彈劾還是反對彈劾



“無可奉告。”



代行總統職權的國務總理韓德洙在上月20日公開的外媒採訪中，對是否參加總統選舉的問題做出了上述回答。韓德洙此前一直就參加選舉的說法採取“既不肯定也不否定”的戰略。但多名“韓德洙方面核心人士”一直公開表示，韓德洙將辭職並參加選舉。



在此期間，國民力量黨總統候選人競選經過互揭對方恥辱的血戰，縮小到了“反對彈劾派”前僱傭勞動部部長金文洙和“贊成彈劾派”國民力量黨前代表韓東勳之間的極端對決格局。雖然有人指出，這是隻剩下“俏皮”的競選辯論，但各競選人通過競選辯論等，明確表示了對尹錫悅前總統的戒嚴和彈劾的立場。金文洙表示：“通過彈劾尹前總統，（共同民主黨候選人）李在明正在動搖整個政局。”韓東勳則表示：“就算是我父親宣佈戒嚴，我也會阻止的。”



因爲是罷免尹錫悅而舉行的總統選舉，總統競選人對彈劾和戒嚴的立場是國民的知情權。韓德洙也無法迴避關於彈劾和戒嚴的問題。他是尹錫悅政府的首任也是唯一的國務總理。韓德洙的總理任期比被罷免的尹錫悅的總統任期還要長。



韓德洙曾出席憲法法院和國會，就緊急戒嚴問題接受質詢，但並未就贊成和反對彈劾問題表明立場。韓德洙在1月15日舉行的國會緊急戒嚴國政調查特別委員會上，就未能阻止戒嚴一事道歉說：“我們認爲已經盡了最大努力，但真的很遺憾，真的對不起國民。”他在出席2月20日憲法法院辯論時，被問到宣佈12月3日緊急戒嚴前召開的國務會議是否合法時，他回答說：“這不是通常的國務會議。形式、實質上存在缺陷是事實。”但是，對於尹錫悅的緊急戒嚴是否符合“國家緊急狀態”的啓動戒嚴條件的問題，他模糊地回答說：“法院和國民會作出判斷。”



在總統缺位或因故無法履行職務時，國務總理是繼承權力的第一順位。爲了享受國政的第二把手地位，當然要對總統的國政行爲分擔責任。



韓德洙2015年在《東亞日報》上就總理的品德表示：“如果說過去制定好的政策是80，那麼說服是20，但現在完全相反。總理的品德是能夠坦率地說服國民，政府爲什麼要這樣做。”



主張“借調韓德洙”和“與韓德洙單一化”的國民力量黨議員們，經常拿“專家、長期官僚”作爲高度評價韓德洙的優點。但是，該黨內部也有人擔心，韓德洙參加競選可能會被認爲是“尹錫悅政權第二季”。韓德洙坐上花轎之前，必須先明確表示是贊成彈劾還是反對彈劾。未能賭上職務來阻止戒嚴的總理，如今要放棄代行總統權限職務參加大選，可真是諷刺。

