“韓德洙在選舉前結束磋商再搞選舉運動”……如果屬實，則是嚴重損害國家利益



美國財政部長貝森特表示，“韓國政府希望在總統選舉前結束貿易談判”，引起了軒然大波。他還說，（韓方）準備拿着磋商成果進行選舉運動。這與韓國政府此前解釋稱“推進‘7月一攬子計劃’、由6月3日提前選舉後上臺的新政府結束談判”的說法背道而馳。如果此話屬實，就意味着本應管理選舉的過渡期政府違反政治中立、嚴重損害了國家利益，因此不能放過不管。



貝森特29日在美國總統特朗普就任100天成果新聞發佈會上表示：“與韓國的磋商輪廓正在形成。”對於是否因選舉日程而推遲貿易談判的提問，他回答說“剛好相反。據我所知，（韓國方面）會積極參加談判，結束談判後（帶着成果）進行選舉運動。”他在上個月24日韓美貿易磋商後曾表示：“韓國帶來了最好的提議。行動比預想的要快。”



從就任100天新聞發佈會的性質來看，貝森特的言辭可能是爲了強調成果的“國內用”表態。其中也包含着急於求成的美方想要儘早達成妥協的心理戰性質。但如果韓方急於進行磋商是屬實，那將是嚴重的問題。對此，政府反駁說：“沒有表達或討論過希望在選舉前結束談判的意向。”應該掌握美方表態的背景和真僞，徹底查清真相。



疑惑無法消除，也是因爲已確定參加選舉的代行總統職權韓德洙的令人懷疑的處事方式。他通過與特朗普總統的通話、接連接受外國媒體採訪等，似乎直接指揮了關稅談判。他在接受《金融時報》採訪時表示，“不會對抗美國的關稅措施”。在上個月29日事實上最後一次國務會議上，他表示“達成了原則性協議，消除了相當部分的不確定性”，給人留下了炫耀成果的印象。



此次關稅談判的結果，不僅對出口、內需，對韓國經濟產業結構也會產生相當大的影響。應該從國家利益的觀點出發，慎重對待，不能留下絲毫爲特定人或特定勢力而政治考慮的疑心。韓國政府必須掌握美國的意圖，考慮韓國的籌碼，集中精力爲談判作準備。最終的談判必須留給得到國民選擇的下屆政府，這既是國家利益也是順理成章的事情。

