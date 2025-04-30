金文洙和韓東勳在“尹錫悅之河”中展開競選對決

前僱傭勞動部部長金文洙和前黨代表韓東勳（按字母排序）通過了國民力量黨總統候選人第二輪競選預賽（淘汰賽）。隨着“反對彈劾派”金文洙和“贊成彈劾派”韓東勳雙雙進入決賽，形成了贊成彈劾和反對彈劾的對決格局。由此，在5月3日選出最終候選人之前，圍繞前總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴的正當性、是贊成還是反對彈劾尹錫悅的問題，預計將展開激烈的爭論。國民力量黨選舉管理委員會委員長黃佑呂29日宣佈了上述內容的第二輪競選結果。在當天的競選中，如果有一名競選人獲得過半數選票，將確定爲最終候選人，但沒有人獲得過半數選票。在4名競選人中，贊成彈劾派安哲秀議員和反對彈劾派前大邱市長洪準杓落選。第二輪淘汰是以50%的黨員投票和50%的國民輿論調查進行的，在4名候選人中選出前兩名。國民輿論調查適用了以國民力量黨支持層和無黨派層爲對象的防逆向選擇條款。分析認爲，反對彈劾派金文洙和贊成彈劾派韓東勳分別進入決賽，是因爲贊成彈劾和反對彈劾的選票投給了立場最明確的競選人。有評價認爲，在去年12月的全體會議上，金文洙獨自沒有按共同民主黨讓國務委員道歉的要求低頭，成爲反對彈劾的核心。韓東勳在緊急戒嚴當晚作爲國民力量黨代表鼓勵議員們參與解除緊急戒嚴議案的表決，並贊成彈劾尹錫悅。國民力量黨內就同樣是反對彈劾派的洪準杓得票落後於金文洙一事分析說，親尹錫悅派強硬黨員們希望與代行總統職權的國務總理韓德洙進行單一化，把支持票集中投給了老早就對單一化持開放立場的金文洙。洪準杓曾反對韓德洙參加競選，但23日改變立場稱“將爲單一化協商鋪平道路”。預計金文洙和韓東勳將在30日舉行的電視辯論等競選最後階段，再次就贊成彈劾和反對彈劾意見對立。在此前的電視辯論中，金文洙指責韓東勳是尹錫悅的“背叛者”，要求他“前往拜訪總統並道歉”。韓東勳則針鋒相對地表示，“我們應該向國民們道歉”。此外，希望共同民主黨總統候選人與韓德洙實現單一化的選民的意向如何體現，也是決賽結果的關鍵。國民力量黨將在5月1日至2日通過黨員投票和國民輿論調查，於5月3日選出最終候選人。“決賽”和第二輪“淘汰賽”一樣，黨員投票和國民輿論調查各佔50%。趙權亨記者 buzz@donga.com