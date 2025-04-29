特朗普把美國信任一掃而光的100天……韓新政府應當作反面教材



美國總統特朗普29日迎來再次執政100天。特朗普就任後表現出的即興的、極端的步伐讓全世界陷入了衝擊和混亂之中。將世界劃分爲美國和其餘國家的“美國優先主義”，徹底動搖了二戰後以美國爲中心建立的國際安全與貿易秩序，對美國的信任跌入谷底。美國《時代》週刊指出：“最近100天是美國曆史上最不穩定的時期之一。”



在這100天裏，不僅是整個經濟，官僚制度、文化、思想、對外政策也無一不動搖。尤其讓世界陷入混亂的當屬關稅政策。不停地在徵收、撤回、延期之間來回奔波，使世界陷入了經濟不確定性和經濟停滯的泥潭。他一度宣佈對等關稅，但在實行13個小時後宣佈推遲90天，並與中國展開無休止的關稅鬥雞遊戲。他以大致估算出的對等關稅率爲依據，將韓國等世界各國拉到談判桌上，使不安情緒極大化。



這也導致了共享自由人權等普遍價值的西方自由陣營的瓦解危機。特別是，爲了與發動侵略戰爭的俄羅斯獨裁者進行交易，特朗普叫來烏克蘭總統當面斥責的場面，引起了同盟國對美國作爲國際社會領袖的幻滅。歐洲國家不僅尋求從美國獲得安保獨立，亞洲國家也面臨着美國的防衛費壓力。在美國國內，隨着特朗普勢力對官僚社會、大學、媒體、主要機構展開全方位攻擊，不安情緒日常化。



美國給全世界造成的混亂正在像迴旋鏢一樣回到美國。支持特朗普的“鏽帶”汽車工人飽受解僱不安，超市貨架空空如也等關稅戰爭讓美國平民更加痛苦。對橫衝直撞的權力的不滿和不信任越來越大。《華盛頓郵報》的民意調查顯示，特朗普的國政支持率僅爲39%，以就任100天爲準，在歷屆總統中最低。



看着特朗普第二屆政府百日的混亂，韓國6月4日上臺的新政府應該把它當作他山之石。新政府沒有經過交接委員會，直接開始任期，因此不允許出現任何失誤。即興出臺未經協調的不成熟、極端的政策，相比長期的國家利益只會迎合人氣的政策，必須徹底警惕，以免引起混亂。

