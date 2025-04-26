《紐約時報》：“美國向韓日施壓，要求積極參與‘阿拉斯加LNG投資’”. April. 26, 2025 07:16. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據悉，美國白宮下屬的國家能源支配委員會（NEDC）向韓國和日本傳達了要在數周內正式發表阿拉斯加液化天然氣（LNG）管道建設事業相關計劃的意向。在與美國的關稅協商中，能源領域的合作被認為是主要議題之壹，因此有人預測，該項目也將在協商中占據重要地位。另外，有分析認為，美國正在向韓國和日本施壓，要求積極參與阿拉斯加LNG管道建設事業。 《紐約時報》24日（當地時間）援引美方3名相關人士的話報道說，NEDC正在準備6月2日在阿拉斯加舉行韓國和日本通商部門高層負責人參加的會談。這些有關人士表示：“希望相關會談能正式發表韓國和日本簽署了阿拉斯加LNG管道建設事業投資意向書。”臺灣中油公司已於上月20日簽署了該項目的投資意向書。 此前，唐納德•特朗普總統在上月4日舉行的第二期執政首次議會演說中表示，韓國和日本將參與阿拉斯加LNG管道建設事業。該項目是將阿拉斯加州北部提取的天然氣通過長達1200公裏的管道輸送至該州最大的城市安克雷奇附近的液化成套設備設施的資源開發項目。《紐約時報》推測，該事業至少需要440億美元（約63萬億韓元）的資金投入。 對此，出席24日在美國華盛頓 舉行的“韓美2+2高級別貿易磋商”的韓國產業通商資源部長官安德根表示：“我們認為阿拉斯加問題應該進行實地考察，掌握情況”，“將周密掌握可以考慮的所有事項，決定是否能夠開展事業。”他還表示，“雖然我們知道（6月2日）的活動，但還是第壹次聽說要在那時施壓（簽署）投資意向書。”

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