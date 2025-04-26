遭遇“黑客事故”的SK電信：“爲2300萬名用戶免費更換手機卡”. April. 26, 2025 07:16. by 張恩智記者 jej@donga.com. 發生黑客事故的SK電信決定，從28日起爲2300萬名所有用戶免費更換USIM卡（全球用戶識別卡）。雖然目前尚無確認的受害事例，但除USIM保護服務加入指南外，用戶對於制定根本對策的要求也越來越大，爲消除不安，SK電信決定全面更換。此前，SK電信本月18日晚11時20分發現惡性代碼，並在內部確認了遭到黑客攻擊的事實。 SK電信代表劉永相（音）25日在首爾中區SK T塔舉行媒體說明會。他表示：“以全體用戶爲對象，將實行如果用戶願意就免費更換USIM卡的追加措施。”他還低頭道歉說：“作爲有責任保護顧客信息的國家基礎通信經營方，對於此次事故，全體職員都深感遺憾和責任。” 由此，SK電信決定，與是否受損無關，將從28日上午10時起在全國賣場及機場漫遊中心提供包括ESIM（離心、內置型用戶識別模塊）在內的USIM卡更換服務。使用SK電信通信網的180萬多名廉價手機顧客也將免費更換USIM卡。本月19日至27日自費更換USIM卡的顧客也將追溯適用免費更換服務。很有可能是採取把已經支付的USIM更換費用通過費用減額等方法返還的方式。但是，部分舊款手錶及兒童手機等將被排除在更換對象之外。 SK電信介紹說，如果實行初期顧客蜂擁而至，當天難以更換USIM卡，只要在訪問過的賣場進行預約申請，以後也可以更換。對於老人等數碼弱勢羣體，客服中心會直接通過電話進行介紹。 SK電信沒有具體說明此次黑客入侵的原委、原因、泄露範圍等，但是強調：“到目前爲止，還沒有確認有實際損失。”

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