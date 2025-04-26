“風之孫”李政厚像吃家常便飯般打棒球，不是壹天3出壘就是3安打. April. 26, 2025 07:16. by 趙英宇記者 jero@donga.com. 效力於舊金山巨人隊的李政厚（27歲）擊出本賽季第11號2壘打，在美國職業棒球大聯盟（MLB）2壘打領域並列排在首位。 25日，李政厚在美國加利福尼亞州舊金山甲骨文公園舉行的與密爾沃基釀酒人隊的主場比賽中，包括本賽季第11個2壘打在內，取得了3次有效擊球、1支安打、1打點、1得分、2個四壞球上壘的成績。這是繼24日的3安打比賽後，連續兩天達成的3出壘比賽。 李政厚的球棒從第壹個擊球位開始就非常銳利。作為3號擊球手兼中堅手出戰的李政厚在球隊0比1落後的第1局下半局，在第壹個擊球位上擊中了對方先發投手特維耶斯•邁爾斯（27歲）投出的首球時速150公裏的快速球。以時速160.3公裏的速度飛出去的球擊中右側圍墻，轉化為2壘打，2壘跑壘員踏上本壘將比分扳平。賽季第11次擊出2壘打的李政厚與皮特•阿隆索（紐約大都會隊）壹起成為該領域並列第1位。 李政厚在第3局下半局面對邁爾斯，在第5局下半局面對阿布內爾•烏裏韋（25歲），兩次都以直球四壞球上壘。在第5局下半局，他在後續擊球手馬特•查普曼（32歲）擊出本壘打時踏上本壘得分。李政厚通過當天的比賽保持了賽季0.333的擊球率。在國家聯盟（NL）中並列排名第5位，在MLB整體中並列排在第8位。他的賽季OPS（長打率+出壘率）為0.981，在NL排在第7位，在MLB全體擊球手中排在第11位。 以4比5落後的舊金山巨人隊在第8局下半局的進攻回合中取得2分，以6比5反敗為勝。在與密爾沃基隊的4連戰中，舊金山巨人隊以3勝1負的成績結束，賽季勝率來到0.654（17勝9負）。舊金山隊目前排在NL西部賽區第2位，正在與聖地亞哥教士隊、洛杉磯道奇隊展開激烈的排名競爭。雖然勝場數相同，但在勝率上領先的聖地亞哥隊（17勝8負•0.680）位居同壹賽區第1位。在舊金山隊後面，道奇隊以0.640（16勝9負）的勝率緊緊追趕。

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