檢察機關以涉嫌受賄爲由對文在寅進行不拘留起訴. April. 25, 2025 07:24. by 宋有根記者 big@donga.com. 韓國檢察機關24日以涉嫌受賄爲由對前總統文在寅（72歲）進行不拘留起訴。檢方認爲，文在寅的前女婿徐某（45歲）曾被泰國易斯達航空公司特惠錄用，徐某得到的工資等2.15億韓元是對文在寅的賄賂。這是文在寅卸任後首次被起訴，也是歷屆總統中被起訴的第6樁案件。 全州地方檢察廳24日表示，以涉嫌違反特定犯罪加重處罰等相關法律（賄賂）的共犯，對文在寅進行不拘留起訴。這距離2021年12月因市民團體告發而展開調查後3年零5個月。易斯達航空公司的實際所有者、前共同民主黨議員李相稷也因涉嫌行賄及業務瀆職而被不拘留起訴。檢察機關認爲犯罪是以青瓦臺爲中心進行的，向管轄區域的首爾中央地方法院提起了訴訟。 檢察機關認爲，作爲2018年3月被任命爲中小風險企業振興公團理事長的代價，李相稷同年7月特惠聘用了在航空業界完全沒有工作經驗的徐某。徐某是文在寅女兒文多惠的前夫。檢方認爲，徐氏就職後，文在寅中斷了對女兒夫婦的生活費支援，因此徐某所得的工資共1.52億韓元和泰國安家費6500萬韓元等，相當於文在寅共獲得2.1787億韓元的經濟利益。檢方考慮到文多惠和徐某的家庭關係，決定暫緩起訴。文在寅當天通過共同民主黨議員表示：“這是荒唐的起訴。這是對尹錫悅總統遭彈劾的報復性起訴。”

한국어