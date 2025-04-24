歷屆收入最高的體育明星花落誰家？賺取4.27萬億韓元的“籃球皇帝”邁克爾•喬丹榮登榜首. April. 24, 2025 08:09. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 據壹項調查結果顯示，“籃球皇帝”邁克爾•喬丹（62歲•美國•照片）在歷屆體育選手中收入最高。 據美國體育商業媒體《Sportico》23日公布的體育選手收入排名，喬丹在球員時期和退役後賺取了30億美元（約4.27萬億韓元），榮登榜首。《Sportico》以去年為基準，統計了各選手作為現役選手活動時獲得的工資和獎金、賞金和退役後發生的各種許可收入等。 2003年結束選手生涯的喬丹力壓現役選手，登上了冠軍寶座。《Sportico》表示，“喬丹在離開球場後，也通過體育用品公司耐克的品牌‘耐克喬丹’賺了很多錢。據推測，他僅去年就賺了3億美元（約4300億韓元）。” 該媒體考慮到各選手的活動時期不同，還公開了反映物價上漲率的累計收入。據此，喬丹的收入被評價為41.5億美元（約5.9萬億韓元）。 “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（50歲•美國）以19.1億美元（約2.72萬億韓元）的收入排在喬丹之後，位居第二。排在第三位的是目前效力於沙特阿拉伯職業足球隊利雅得勝利（阿爾納斯爾）的“得分機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（40歲•葡萄牙），他的收入達18.3億美元（約2.61萬億韓元）。

한국어