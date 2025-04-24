無法恢復戒嚴衝擊的消費心理……連續5個月“悲觀”. April. 24, 2025 08:08. by 李東勳記者 dhlee@donga.com. 隨着政治不確定性的緩解，消費心理出現了小幅反彈，但依然呈現出悲觀的水平。不過，在土地交易許可區域擴大再指定的情況下，也連續兩個月出現了房價上漲的預期。 韓國銀行23日公佈的“4月消費者動向調查”結果顯示，本月消費者心理指數比前一個月上升0.4個百分點，爲93.8。這反映了受彈劾等原因影響的政治不確定性減少，以及對有可能出臺補充預算的編制等經濟扶持政策的期待。但是，由於今年經濟增長率的預測低迷，再加上對美國關稅炸彈衝擊的擔憂加劇，仍然低於100。 消費者心理指數是反映消費者對整個經濟狀況心理的指標，大於100意味着消費者感受到的經濟狀況樂觀，小於100則代表悲觀。 到去年11月（100.7）爲止，該指數一直超過100，但自去年12月（88.4）緊急戒嚴事態以後，連續5個月低於100。 儘管消費心理萎縮，但房價上漲的預測連續兩個月持續。據統計，本月住宅價格展望消費者動向指數比3月份（105）上升3個百分點，達到108。自2月（99）以來連續呈現上升趨勢。 住宅價格展望消費者動向指數是預測一年後房價的指數，如果超過100，就意味着預測房價上漲的消費者更多。 首爾市今年2月將江南三區（江南、瑞草、鬆坡）排除在土地交易許可區域之外，但在房價暴漲後，時隔一個多月又將龍山區也擴大指定爲土地交易許可區域。此後，雖然公寓價格的上漲勢頭有所放緩，但消費者的房價上漲期待感仍在持續。

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