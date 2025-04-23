李在明：“設立公共醫科大學，培養必要人才”. April. 23, 2025 07:57. by 李智雲記者 easy@donga.com. 共同民主黨前代表李在明22日表示：“將合理化醫科大學（醫學院）招生名額。將設立公共醫科大學，培養公共、必需、地方上的醫療人才。”其宗旨是，通過與最快於下月成立的醫生人力供求推算委員會等協商，確定醫大擴招規模，並將畢業生安排在公共醫療領域。 李在明當天發表醫療政策公約，並表示，“醫療大亂給所有人留下了痛苦。應該從所有利害當事人參與的社會協議中重新出發。”他還說：“將加強公共醫療。縮小地區間的醫療差距，擴大對地方醫療院的支援，培養成公共醫療據點機構。” 李在明的構想是，關於醫大名額問題，將根據保健福利部下屬的推算委員會的審議結果作出決定。特別是，公共醫大的目標是吸收醫大擴招學生的一部分，培養公共、必需、地方醫療領域的人才。即，由國家設立公共醫大，全額支援教育費，畢業後一定時間內要在地區公共醫院、報勳醫院、軍隊醫院等義務服役。他還表示，將擴大對他們工作的地方醫療院的支援，培養成公共醫療據點機關。 競選團隊相關人士表示：“其宗旨是，不推進尹錫悅政府‘擴招2000人’等沒有道理的政策，尊重朝野協商後出臺的推算委討論結果等，制定合理的增援方案。” 共同民主黨認爲，公共醫大畢業生的工作地點僅限於公共領域，因此可以防止向非必需美容醫療市場傾斜和競爭過熱，因此醫療界的反對也相對較少。但是，2020年文在寅政府時期也曾推進設立公共醫科大學，但遭到醫生罷工等強硬反對而撤回，因此有人擔心這會成爲醫政矛盾的新導火線。

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