美國國土安全部長用餐時手提包被竊……包內有護照和出入證. April. 23, 2025 07:57. by 洪禎秀 hong@donga.com. 負責保護美國安全免受恐怖襲擊和非法移民影響的美國國土安全部部長在晚餐過程中被偷走了手提包。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，美國國土安全部長克里斯蒂·諾姆當地時間20日晚8時左右，在華盛頓一家漢堡餐廳與子女和孫子等家人共進晚餐時，包被人偷走。包裏裝有約3000美元（約426萬韓元）現金和駕照、藥、公寓鑰匙、護照、國土安全部出入證、化妝包、空白支票等。國土安全部發言人就諾姆身攜鉅額現金的理由解釋說：“是爲了請家人吃晚餐和給他們買復活節禮物。” 據悉，當天在諾姆的餐桌和飯店出入口之間，有超過2名特勤局要員24小時護衛。據說，諾姆把包放在座位下面吃飯。據NBC電視臺報道，特勤局在餐廳內的保安攝像機視頻中捕捉到的畫面顯示，一名戴着醫療用口罩進入餐廳的白人男子坐在諾姆附近，用腳劃拉走包後藏在夾克內離開。 當時，諾姆感覺到自己的腿上有東西擦過，但她以爲是和孫子的碰觸。諾姆21日在白宮舉行復活節活動時表示：“（被盜事件）尚未解決。”《華盛頓郵報》報道說，將重點調查犯人是否把諾姆當作目標。 諾姆曾任南達科他州州長，就任國土安全部部長後多次引發爭議。上個月她在關押國土安全部驅逐的非法移民的薩爾瓦多監獄拍攝宣傳視頻時，手腕上戴着價值6萬美元（約8500萬韓元）的勞力士手錶，引發了爭議。 8日，在宣傳抓捕非法移民行動的視頻中，諾姆持槍登場。在這段視頻中，諾姆把槍口指向站在旁邊的移民海關管制局職員，被指“只暴露出了使用槍支的不熟練”。

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