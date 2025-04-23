“海養珍寶”鮑魚中隱藏的痛苦. April. 23, 2025 07:56. . 最近在奈飛系列《苦盡柑來遇見妳》中，9歲的愛純寫的詩《笨鮑魚》膾炙人口。“每天除了鮑魚就是鮑魚/即使刮臺風，也要下海去撈鮑魚/比孩子還金貴的鮑魚……找不到鮑魚讓媽媽心急如焚/她賣壹只鮑魚能賺100韓元/我真想付錢買下她的壹天……”這首詩通過笨鮑魚表現了母親艱苦的生活。鮑魚是大海賜予的寶物，但也象征著喘息聲中的艱辛。 對於朝鮮時代濟州人來說，摘鮑魚獻給朝廷是壹種痛苦。采集鮑魚不僅是為了維持生計的勞動，還要冒著生命危險。曾是濟州牧師的李藝研和基健看到摘鮑魚的海女淒慘的樣子後，不忍心吃鮑魚。正祖的“壹想到挖鮑魚的辛苦，怎麽還會想吃鮑魚呢”的話也被記載在《弘齋全書》中。 下海捕鮑魚的海女很辛苦，納貢鮑魚的工作很辛苦。濟州牧師李亨相說：“海女壹年四季都要準備海帶和鮑魚上繳給朝廷，其苦差事是牧者的10倍。冒著生命危險逃跑是理所當然的。”據說，衰老或體弱多病的海女從其他海女那裏買來鮑魚上貢，因此，納貢鮑魚是壹種暴力枷鎖。 在濟州島進貢的幹鮑魚被用作國王的賞賜品、宴會食物等，在忠清、全羅、慶尚、江原等地進貢了生鮑魚和幹鮑魚。據《朝鮮王朝實錄》記載，世宗因眼疾嚴重臥床不起，兒子文宗將禦膳桌上的鮑魚切碎後餵給父親吃。據《閨閤叢書》透露，孝宗下達王命緊急送去蔚山鮑魚後，宋時烈卻建議減少食欲。鮑魚是王室重要的貢品，因此進行了徹底的管理。明宗時期，負責宮廷飲食的禦膳院曾因鮑魚被盜，士兵受到了刑罰。 曾以朝鮮時代捕鮑魚的男性浦作人和海女為主題進行演講，說明了采集鮑魚的辛苦。壹位聽眾提問。他問道：“看電視綜藝節目時，出演的藝人們很容易抓到鮑魚，但不知道是不是真的那麽累。” 筆者認為有兩種可能性。首先，1970年水產振興院首次人工孵化鮑魚卵，可以生產鮑魚苗。此後，以南海和東海為中心，不斷開展鮑魚苗放流工作。其結果發現，個體數量比朝鮮時代增加，采集鮑魚變得容易。 將重點放在了第二種可能性上。有壹天看電視的時候，壹位藝人從海邊的潮水坑裏撈出了7、8只手掌大小的鮑魚。這是不得不令人搖頭的壹幕。皺紋盤鮑（北方型鮑魚）主要棲息在水深5米以下。雖然偶爾會在淺水的地方被發現，但在潮水坑裏大量棲息著粗粒鮑魚並不常見。另外，從畫面上看到的鮑魚殼的外形來看，不像是天然鮑魚。可能是為了好玩才人為地營造了環境。近年來，鮑魚價格下降不小，但鮑魚的歷史上確實浸透著無數人的淚水。

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