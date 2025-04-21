在特朗普的“關稅轟炸”下，韓對美順差仍小幅增加. April. 21, 2025 07:45. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 據統計，盡管美國總統唐納德•特朗普采取了高強度關稅政策，但截至今年3月，韓國對美國的貿易順差額比去年小幅增加。有人擔心，美方指責“不公正”的對美貿易順差額沒有減少，這可能會對定於本周舉行的韓美財務、通商領導人“2+2”高級別通商磋商產生不利影響。 據韓國貿易協會20日透露，第壹季度（1~3月）韓國以美國為對象的貿易收支順差為133.8億美元。這比1年前（132.2億美元）小幅增加。去年全年對美貿易收支順差為556.3億美元，創下了歷史最高水平。 但是，由於關稅戰爭，貿易不確定性增大，對美出口小幅（2%）減少。韓國的主力商品汽車出口在壹年內減少了11.2%，其他機械類（-50.9%）、建設機械（-29.4%）、鋼鐵板（-26.5%）等產品的對美出口也出現了倒退。 之所以在出口減少趨勢下仍保持順差，是因為比起對美國的出口額減少，從美國進入韓國的進口額的減少幅度更大。據分析，預測征收高關稅的美國進口商事先增加了商品訂單，這產生了影響。 本周，政府計劃與美國正式進行面對面協商，有意見稱，與去年持平的貿易順差額可能會對協商產生不利影響。但韓國政府預測，第二季度（4~6月）在對美出口和貿易順差等方面，美國政府的關稅政策影響將全面顯現。

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