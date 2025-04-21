鼓起勇氣的媽媽尹汝貞：“大兒子25年前出櫃”. April. 21, 2025 07:45. by 金民 kimmin@donga.com. 2021年，演員尹汝貞（77歲•照片）成為首位獲得美國奧斯卡最佳女配角獎的韓國人，近日她在好萊塢新片《喜宴（The Wedding Banquet）》上映之際接受海外媒體采訪時表示，“出櫃的大兒子在紐約舉行了同性婚姻。” 19日（當地時間）據美國演藝媒體《People》等報道，尹演員解釋了自己出演《喜宴》的背景，並談到了兒子。該作品翻拍自李安導演1993年的作品，講述了同性戀者主人公不堪家人催促而舉辦假婚禮後引發的騷動。由韓裔美國人安德魯•安導演執導，尹演員飾演主人公的祖母。 尹演員在被問到“聽說對角色產生共鳴的原因之壹就是兒子是同性戀者”時，回答說，“長子在2000年公開自己是同性戀者，在紐約同性婚姻合法化時，將舉行婚禮的經歷融入到了電影中。”她還說：“韓國比較保守，所以有時連向父母都不表明同性戀身份”，“兒子的婚禮在韓國也是秘密，所以家人去了紐約。” 尹演員說：“電影中的‘（不管妳是誰）妳是我的孫子’這壹臺詞出自個人經驗”，“現在比起兒子，似乎更愛我的女婿（son-in-law），哈哈。”她補充說：“如果傳到韓國，可能會遭到輿論的圍攻”，“雖然希望敞開心扉，但不知道能不能實現。”

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