心急的特朗普：“正在與中國對話……期待在三四周內達成協議”. April. 19, 2025 07:15. by 紐約=林宇善常駐記者、崔智善記者 imsun@donga.com、aurinco@donga.com. 早在去年4月，美國5個工會向美國貿易代表部要求對中國的海洋、物流、造船產業進行“貿易法301條款”調查。對此，美國貿易代表部最近作出了中國通過不公平競爭對美國產業造成損失的結論。美國貿易代表部當天表示：“船舶和海運是美國經濟安全和自由商業流動所必需的。特朗普政府的措施將削弱中國的支配力，解決美國的供應鏈威脅，增加對美國船舶的需求。” 但有人擔心，此次措施將對全球供應鏈造成相當大的打擊。彭博社當天報道說：“此次手續費實際上可能會產生深化關稅的效果，消費者價格會上漲，貿易也會受到影響。如果船舶爲了減少手續費而避免停靠小港口，地區經濟將遭受巨大打擊。”報道還說：“即使想訂購替代船舶，不僅是美國，就連（訂單量堆積的）韓國等地也難以訂購。最快也要到2028年才能訂購。” 有分析認爲，白宮當天發佈的“恢復美國海鮮競爭力”的行政令也是針對中國的措施。特朗普總統在行政令中表示：“美國海鮮市場雖然是世界最高水平，但由於不公平貿易慣例，在競爭中處於不利地位。商務部和美國貿易代表部等協商後，在60天內調查非法漁業及海鮮供應網中使用強制勞動等主要生產國的相關貿易慣例。”行政令中還包含了要更有效地追蹤經常違反國際漁業規定的國家海鮮船運的內容。對此，有分析稱，這是反映了朝鮮工人被派遣到中國遠洋漁船，受到接近“奴隸勞動”的剝削的指責而採取的措施。 特朗普當天在簽署行政令時表示，“我們正在與中國對話，他們多次聯繫”，再次敦促進行關稅談判。對於協商可能達成協議的時間，他表示：“我認爲今後3-4周左右。”對於是否與中國國家主席習近平進行過直接對話的提問，他迴避正面回答，只是說：“很快就會談這個問題。”就與各國的對等關稅談判，特朗普表示：“許多國家都想與我們談判，但決定由我們來做。”

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