內塔尼亞胡稱伊朗未將濃縮鈾運出前戰爭不會結束

以色列總理本雅明•內塔尼亞胡（見圖）10日表示，“在伊朗將其持有的濃縮鈾運出境外之前，對伊朗的戰爭不能視爲結束。”鑒于美國和以色列今年2月28日以遏制伊朗核能力等爲目標對伊朗發動空襲，這壹表態被解讀爲強調在核議題得到解決之前絕不會結束戰爭之意。內塔尼亞胡當天在接受美國哥倫比亞廣播公司著名時事節目《60分鍾》采訪時聲稱：“我們摧毀了許多伊朗核設施，但仍有很多（核設施）留存。我們的工作尚未完成。”他提及伊朗持有的440千克豐度60%的濃縮鈾，並補充道：“這些東西（鈾）必須從伊朗運出去。”他強調，清除伊朗持有的鈾是“非常重要的任務”，並反複表示“不會給出解決時限”。關于將這批鈾運往海外的方法，內塔尼亞胡聲稱：“進入（伊朗）取出來即可。從物理上說是可行的。”他還補充說，美國總統唐納德•特朗普也對自己說“我想進到那裏面（伊朗）去”。不過，內塔尼亞胡表示，以色列和美國均更傾向于通過同伊朗達成協議來將鈾運出境外，而非采取軍事手段。他說：“如果能通過協議取出（鈾），那將是最好的方法。”內塔尼亞胡還聲稱，爲了肅清黎巴嫩親伊朗武裝組織真主黨等中東地區的親伊朗勢力，這場戰爭也必須持續下去。他表示：“伊朗的代理人勢力也（同伊朗壹樣）試圖持續生産彈道導彈。要做的事情還很多。”但他同時聲稱，這場戰爭已使伊朗的核力量及伊朗代理人勢力的軍事能力大幅削弱。內塔尼亞胡在第二個執政任期因涉嫌受賄、背信等罪名，作爲現任總理首次接受刑事審判。有部分人士指出，壹旦他卸任總理，可能將立即面臨牢獄之災。有分析認爲，他正是爲了破解個人危機，才試圖最大限度地延續對戰爭持強硬基調的路線。外界分析稱，他必須在今年內舉行的議會選舉中成功連任，才能保住總理職位。據以色列第12頻道等媒體報道，內塔尼亞胡在這場戰爭過程中曾多次向特朗普總統傳達“不能同伊朗停火”之意。柳根亨 noel@donga.com