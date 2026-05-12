特朗普明天訪華，與習近平就伊朗和關稅問題談判

白宮當地時間10日表示，美國總統特朗普將於13日至15日對中國北京進行國事訪問。中國外交部11日也正式宣佈：“應習近平主席的邀請，特朗普總統將於13日至15日對中國進行國事訪問。”至此，兩國首腦以去年10月底慶州亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議爲契機在釜山舉行首腦會談後，時隔7個月再次會面。此外，美國總統訪問中國是自特朗普第一屆政府第一年的2017年11月以後，時隔8年零6個月。據白宮透露，特朗普13日晚抵達北京，第二天上午將出席中方歡迎儀式和與習近平的雙邊會談。預計特朗普和習近平將在此次會談中討論是否延長去年10月底達成協議的關稅和稀土控制延期等所謂的“貿易戰停戰”以及伊朗戰爭、臺灣問題、中國的核項目、韓半島問題等。白宮高級官員10日在事前吹風會上表示：“此次首腦會談將討論設立美中貿易委員會及投資委員會、航空航天、能源、農業等領域相關的追加協定。”該官員還表示：“特朗普總統將對中國在經濟、軍事上支援伊朗提出問題並施加壓力。”據悉，雖然有人提出以特朗普訪華爲契機推進朝鮮與美國首腦會談的可能性，但到目前爲止還沒有爲此採取行動。在這種情況下，特朗普10日就伊朗對美國終戰提案的答覆表示“完全不能接受”。有分析認爲，伊朗對美國提出的遏制核能力的要求表示強烈不滿，預計短期內難以達成結束戰爭的協議。此前，特朗普以伊朗戰爭爲由推遲了原定於3月底舉行的美中首腦會談，但最終未能結束戰爭就與習近平會面。此外，特朗普總統在10日公開的時事節目《全面觀察（Full Measure）》的採訪中表示：“我們還可以再進入伊朗兩週，攻擊所有目標。我說他們失敗了，但這並不意味着（軍事行動）已經結束。”這是在再次警告有可能重啓對伊朗的空襲。北京=常駐記者金哲中、華盛頓=常駐記者申晉宇 tnf@donga.com、niceshin@donga.com