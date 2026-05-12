青瓦臺：“強烈譴責對‘樹木’號貨船的攻擊……將進一步調查以識別攻擊主體”

青瓦臺11日就被困霍爾木茲海峽的韓國HMM所屬的“樹木（NAMU）”號貨船爆炸事件表示：“對民間船舶的攻擊，持不能正當化或容忍的立場，並予以強烈譴責。”國家安保室長魏聖洛在當天的記者座談會上表示：“我們將通過追加調查來識別攻擊的主體、正確的機種或實際大小等。我們將考慮採取必要的應對措施。”外交部前一天表示，根據現場調查結果，4日2架不明飛行器以1分鐘爲間隔對“樹木”號進行了兩次打擊。在有人提出可能是伊朗無人機或導彈攻擊的情況下，韓國政府的立場是，應該通過對“樹木”號上確保的飛行器殘骸進行精密分析，確認攻擊主體。魏聖洛強調：“爲了防止類似事件再次發生，將與相關國家持續溝通，並加倍努力，加強對目前位於附近海峽的所有船員和船舶的安全。”韓國政府內外認爲，即使確認是伊朗所爲，也很難判斷是故意攻擊還是失誤，而且爲了被困霍爾木茲海峽內的26艘韓國船舶的安全，有必要採取慎重的外交應對。自“樹木”號遇襲的4日以後，法國和中國船隻等也遭到襲擊，雖然造成了人員傷亡，但一直剋制對伊朗的直接應對。不過，預計韓國將加快討論是否參與由英國和法國主導的多功能部隊或由美國主導的“海洋自由聯合”等。魏聖洛強調：“爲了保障包括我們在內的所有船舶的安全及自由通航，將持續參與國際社會的相關努力。”申圭鎭 newjin@donga.com