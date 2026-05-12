從18日起第二次發放高油價補貼……從10萬至25萬韓元不等

韓國政府從18日起，將以收入下游70%的國民爲對象發放每人10萬-25萬韓元的“高油價損失補貼”。據政府11日透露，第二次發放對象是以有工作單位的單職工家庭爲標準，以今年3月繳納的健康保險費爲基準，一人家庭13萬韓元、二人家庭14萬韓元、三人家庭爲26萬韓元、四人家庭32萬韓元以下就可以得到補貼。保健福利部福利行政支援官金文植（音）解釋說：“（以年收入爲準）一人家庭約爲4340萬韓元，兩人家庭爲4674萬韓元，三人家庭爲8679萬韓元，四人家庭爲1.0682億韓元左右。”不過，即便滿足健康保險費繳納標準，去年財產稅課稅標準合計額超過12億韓元或2024年金融收入合計額超過2000萬韓元的高額資產家庭將被排除在支付對象之外。政府解釋說：“課稅標準12億韓元是以一套住宅擁有者爲準，以公示價格爲準，擁有約26億韓元住宅的情況。金融收入2000萬韓元以年2%的利率爲基準，存款約10億韓元。”據統計，包括從上個月開始發放的基礎生活費（低保）領取者等第一次發放對象和此次第二次發放對象在內，領取高油價損失補貼的國民約有3600萬人。第二次發放申請期限爲5月18日至7月3日，可通過住所地管轄居民中心或各信用卡公司應用程序及網站等進行申請。人均金額與第一次一樣，根據首都地區、人口減少地區等居住地區，將分等級發放10萬-25萬韓元。可以在信用卡、借記卡、地區愛心商品券、預付卡中選擇領取，使用期限截止到8月31日。韓在熙記者 hee@donga.com