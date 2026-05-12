LE SSERAFIM的《CELEBRATION》、ILLIT的《It’s Me》，以及KATSEYE的《PINKY UP》。HYBE旗下廠牌的三組人氣女團近壹個月來接連推出以電子舞曲（EDM）爲主的強勁電子音樂作品。KATSEYE、LE SSERAFIM和ILLIT發布的歌曲均以節奏每分鍾約150拍的強勁節拍爲基礎，融入科技舞曲元素。率先吹響號角的是HYBE與格芬唱片旗下的KATSEYE。上月9日發行的《PINKY UP》是壹首融合強烈打擊樂、貝斯與華麗合成器質感的歌曲，能量感十足。去年憑借超流行曲風的《Gnarly》在全球市場取得顯著成功的KATSEYE，此次再度展現出誇張的電子音效和其特有的力量感表演。歌曲所傳遞的“展現沈浸于當下的自信”這壹信息同樣被評價爲很好地發揮了KATSEYE特有的長處。《PINKY UP》在美國大型音樂節“科切拉谷音樂與藝術節”首次公開後，進入公告牌主單曲榜“百強單曲榜”，排名第28位，目前已連續三周在榜。出道至今壹直堅持夢幻精靈概念的BELIFT LAB所屬女團ILLIT選用電子舞曲，則多少有些出人意料。上月30日發行的第四張迷妳專輯《MAMIHLAPINATAPAI》的主打歌《It’s Me》與此前不同，顯得更具攻擊性且棱角分明。尤其是“妳的最愛就是我”這般大膽的歌詞以及帶有甩頭動作的編舞令人印象深刻。成員MOKA曾解釋說，這是壹首“像火鍋壹樣刺激、壹吃就停不下來的歌”。SOURCE MUSIC所屬的LE SSERAFIM于上月24日發表的正規二輯《PUREFLOW pt.1》的先行單曲《CELEBRATION》也屬于電子舞曲系列。這首歌結合了旋律科技舞曲和硬派風格，強烈表達出“承認恐懼並獲得直面力量的那個瞬間，讓我們慶祝”的信息。這樣壹來，有批評聲音指出，HYBE旗下女團在同壹時期集中推出電子音樂作品，導致各團隊的個性變得模糊。強勁節拍、重複的副歌以及以表演爲中心的構成被共同凸顯，可能被籠統地聽成“HYBE式電子音樂”。大衆音樂評論家金度憲也表示：“LE SSERAFIM的《CELEBRATION》更接近硬派風格，KATSEYE的《PINKY UP》超流行特質更強”，但他同時指出，“三組女團都推出電子音樂風格歌曲，差異化策略不夠鮮明，令人遺憾。”當然，在近期的K-POP女團領域，電子舞曲正逐漸確立爲新的主流。2024年Aespa的現象級熱曲《Whiplash》，以及BLACKPINK去年回歸時選擇的《DDU-DU》也都是科技舞曲。金度憲評論稱：“這可以看作是將近期市場上最受關注的曲風按照各團隊的語法進行了加工。”史智媛記者 4g1@donga.com