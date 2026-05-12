“宛如駕駛現代N車型”……賽車模擬器上市

現代汽車11日宣布，將推出“現代N賽車模擬器”，該産品在虛擬環境中實現了高性能N品牌的駕駛體驗。現代汽車方面表示，通過與LG電子、索尼、羅技、Next Level Racing等全球合作夥伴的協作開發了此次模擬器。以PlayStation遊戲《GT賽車7》爲平台，營造出宛如實際駕駛N品牌車型的感覺。現代N賽車模擬器根據配置分爲Pro和Racer兩款。Pro是搭載LG電子高端系列G系列面板的LG有機發光二極管電視和PlayStation 5 Pro的高性能版本。Racer則是采用LG有機發光二極管65英寸電視和PlayStation 5的標准版本。爲提高用戶的沈浸感，公司在硬件方面也頗下功夫。駕駛座艙采用Next Level Racing的GT Elite Lite産品，並應用了現代N品牌的設計元素。座椅爲“伊蘭特N輕量運動桶形座椅”，重現了與乘坐實際N品牌車輛相似的環境。方向盤則采用“RS50 SYSTEM賽車方向盤”，這是羅技應用于遊戲領域的尖端技術打造的駕駛裝置，能夠營造仿佛操控真實賽車的感受。該設備其性能獲得認可，已被選定爲2026年愛知•名古屋亞運會電子競技項目《GT賽車7》的國家代表選拔賽官方設備。現代汽車還計劃在6月開啓的現代汽車賽車大會“現代N Festival”上展出該模擬器，以便顧客也能親身體驗。該産品將通過現代N付費會員服務“The Nthusiast”率先限量發售，日後將拓寬銷售渠道。售價方面，Pro版本爲1300萬韓元，Racer版本爲900萬韓元。邊鍾國記者 bjk@donga.com