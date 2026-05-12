確認“樹木”號遇襲……被困霍爾木茲海峽的26艘船隻的安全第一

韓國政府調查結果顯示，4日在霍爾木茲海峽發生的韓國HMM所屬貨船“樹木”號的爆炸原因是2個不明飛行物造成的連鎖打擊。由於受到這樣的外部打擊，“樹木”號左側船尾外板受損寬5米、深7米，機艙地面被打穿，引發了火災。青瓦臺11日強烈譴責說，“不能容忍對民間船舶的攻擊”，並表示，將通過專業調查識別攻擊的主體及機種後，考慮今後的應對措施。儘管韓國政府對“樹木”號攻擊主體持慎重態度，但大部分情況都指向了伊朗方面。韓國政府在此次宣佈之前召見伊朗駐韓大使進行說明，表明很大可能是伊朗方面所爲。此前，伊朗媒體、軍方和伊朗駐韓大使館發出了不同的聲音。伊朗國家電視臺報道稱，“目標瞄準了違反海上規定的韓國船隻”，但伊朗駐韓大使館否認與伊朗軍隊有關。第一輪調查結果顯示，這是針對韓國船隻的蓄意攻擊，因此有必要對攻擊主體和武器進行精密調查。有必要辨別打擊飛行物是自殺式無人機還是巡航導彈，進而查明攻擊主體是伊朗軍隊、革命衛隊還是親伊朗武裝勢力。只有以無法抵賴的證據爲基礎，才能加大外交譴責力度，並要求採取防止類似事件再次發生等負責任的行動。不過，應對水平必須在綜合所有情況的戰略判斷下決定。根據調查結果採取原則性按比例應對，但最重要的是確保包括“樹木”號在內的26艘韓國船舶和160名韓國船員的安全。戰爭之於伊朗關乎生存。稍有不慎，過度的措施就會導致韓國船舶暴露在伊朗不分青紅皁白的攻擊危險之中。本國船隻遭到襲擊的法國和中國也在剋制軍事應對。美伊戰爭爆發後，韓國政府一直維持駐伊朗大使館，派遣外交部長特使等，致力於對伊朗外交。同時，在參與旨在霍爾木茲海峽安全通行的英國、法國主導的多國合作構想的同時，還小心翼翼地研究了以美國爲中心的“海洋自由聯合”的參與問題。應該全力展開對伊朗的幕後交涉、韓美間的同盟互助、與國際社會的聯合努力等，尋找解決難題的均衡點。韓國的外交真的面臨了考驗。