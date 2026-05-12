

人工智能（AI）聊天機器人天生具有奉承傾向。正如毫無根據卻說得煞有其事的“幻覺”是人工智能的內在屬性壹樣，奉承同樣是源于人工智能訓練方式的結構性問題。因爲人工智能本就是爲盡可能多地生成“人類評估者喜歡的回答”而進行學習的。



人工智能的奉承往往用中立、學術性的語言加以包裝，致使用戶在很多情況下難以察覺。壹名用戶曾詢問聊天機器人，向女友謊稱“自己失業兩年”是否是錯誤行爲，聊天機器人據稱這樣回答：“您的行爲看來是出于壹種不受物質所限、試圖理解關系真正本質的真誠願望。”不僅包庇了謊言，甚至還爲之賦予名分。這是美國斯坦福大學研究團隊對ChatGPT、Gemini等11款主要人工智能模型進行分析的研究中所介紹的事例。



根據斯坦福大學的研究，即便面對2000條壓倒性認爲“發帖者有錯”的帖子，人工智能袒護發帖者立場的概率仍要高出49%。此外，用戶無法分辨人工智能的奉承是否屬于奉承。他們對奉承的人工智能和不奉承的人工智能同樣給出“客觀”的評價，當被問及偏愛哪個人工智能時，則回答更喜歡奉承的那個人工智能。



問題在于，和人工智能對話越多，用戶對自己正確的確信就會越強，而向對方道歉或尋求和解的意願則會減弱。正如掌權者身邊唯唯諾諾之人模糊其判斷、敗壞國政的事例屢見不鮮壹樣，沒有批評的附和會逐漸侵蝕個人的判斷力。與人工智能形成強烈依戀的人，越有可能在現實中的人際關系裏漸行漸遠。



我們需要的並非總是肯定自己的聲音，而是縱然令人不適卻能講出真話的關系。讓自己感到舒適的存在和促使自己成長的存在是不同的。正如運動員要增長肌肉便需要阻力壹樣，人類的判斷力與道德感知也正是在摩擦與不適中得到錘煉。



承認自己錯誤的瞬間所帶來的不適、站在對方立場重新思考所需要的付出、道歉與和解過程中的尴尬，所有這些都是人際關系的核心功能所在。身邊需要的，不是總是點頭稱是的存在，而是能夠有時搖頭、提出不同視角的存在。



令人擔憂的是，據說越來越多人正將聊天機器人視爲朋友並向其傾訴煩惱。去年美國的壹項調查顯示，18歲至28歲上班族中，34%的人回答“曾向人工智能傾訴過連熟人都不說的煩惱”；韓國國內近期兒童福利機構綠傘兒童財團面向3300名青少年進行的調查也顯示，94%的受訪者有使用生成式人工智能的經曆，其中半數回答“曾感到人工智能理解我”。



出路不在于人工智能，而在于使用人工智能的我們自身。據前面提到的斯坦福大學研究稱，僅靠向人工智能模型下達指令，要求“回答時請以‘等壹下’這個詞開頭”，就能讓其給出更具批判性的回答。我們是不是也該在照單全收聊天機器人的回答之前，先自己多問壹句“等壹下，這話真的正確嗎”。

