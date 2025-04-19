“突然感覺像是走進了黑暗的隧道”……韓國銀行發出負增長警告. April. 19, 2025 07:14. . 韓國銀行首次提到，今年第一季度韓國的經濟增長率有可能跌至負增長。在2月底發表的經濟展望中，時隔3個月把第一季度的增長預測值從0.5%下調至0.2%，不到兩個月時間，又提出了負增長的可能性。今年的年增長率也有可能遠低於2月份預測的1.5%。韓國銀行總裁李昌鏞表示：“感覺像是突然走進了黑暗的隧道。” 韓國銀行吐露說，2月份提出的增長預測過於樂觀。隨着彈劾案宣告時間推遲、政治不確定性長期化、對美國關稅政策的不安感等，導致經濟心理大幅萎縮。再加上有史以來最大規模的山火災害和部分建設現場的工程中斷，還有高帶寬存儲器等高性能半導體的需求被推遲等，出現了一系列意想不到的不利因素。 今後更是問題。因爲，預計從第二季度開始，來自美國的關稅炸彈的後續風暴將全面展開。跡象早已出現。上個月，韓國對美鋼鐵出口額比一年前銳減16%以上。自3月12日美國開始徵收25%的鋼鐵和鋁關稅後，三週時間，出口衝擊成爲現實。再加上美國預告的半導體等各品種關稅和推遲90天的對等關稅，出口損失將無法控制。世界貿易組織放棄了今年世界商品貿易增加的預測，作出了大幅下調0.2%的預測。 雖然經濟蕭條正在顯現，但被匯率和房地產等束縛的韓國銀行17日將基準利率凍結在2.75%。在貨幣政策受到制約的情況下，財政應該發揮應有的作用。政府18日召開國務會議，確定了12.2萬億韓元規模的補充預算案，應該儘快在國會通過，迅速開始執行。雖然通過補充預算能夠提高的增長率只有0.1個百分點多，但首先會給因乾旱而口渴的經濟現場帶來甘霖。 只關注大選的政治界也應該有危機意識，認爲目前韓國經濟已經陷入風雨飄搖的局面。主要大選候選人爭先恐後地提出提高潛在增長率、提高國民收入的公約，但不能停留在口號上，有必要展現具體的戰略。首先要果斷地擺脫類似於在漆黑的經濟隧道中逆行的民粹主義誘惑。

한국어