鋼鐵關稅炸彈壹個月之後，韓國對美出口同比銳減近17%. April. 18, 2025 07:36. by 世宗=鄭順九記者、世宗=宋慧美記者 soon9@donga.com. 據悉，上月韓國對美國的鋼鐵出口額比壹年前銳減16%以上。鋁的出口量也減少了近4%。這是美國開始對進口鋼鐵和鋁征收關稅後，首次確認這些產品的具體出口減少幅度。美國征收關稅對出口的沖擊還不到3周，但是隨著國內鋼鐵、鋁行業的損失成為現實，擔憂正在加大。 韓國銀行預測，今年第壹季度（1~3月）韓國經濟可能出現負增長，世界貿易組織（WTO）預測，受源自美國的關稅沖擊，今年全球商品貿易將倒退。 《東亞日報》17日對韓國貿易協會的“各國商品進出口”統計進行分析的結果顯示，美國征收關稅的153種鋼鐵產品上個月對美國的出口額為3.4134億美元。這比壹年前減少了16.6%。與鋼鐵壹起被征收25%關稅的145種鋁制品（4個品種與鋼鐵重復）的出口量為9.6844萬噸，比前壹年減少了4.7%。 美國從上月12日開始對進入美國的鋼鐵、鋁及衍生產品征收25%的關稅。衍生產品根據鋼鐵或鋁含量價值征收關稅。也就是說，在不到3周的時間裏，因征收關稅導致出口減少。如果加上美國預告的對等關稅和各品目關稅，作為韓國經濟支柱的出口將不可避免地受到巨大沖擊。 韓國經濟已經亮起了紅燈。韓國銀行在當天發表的《今年第壹季度及今後增長趨勢評價》報告書中評價說：“據推測，第壹季度增長率可能低於2月份預測值（1.5%）0.2個百分點，也不能排除小幅負增長的可能性。韓國銀行當天召開金融通貨委員會，決定維持2.75%的基準利率不變。” 大部分人預測，全球通商環境將在壹段時間內惡化。16日（當地時間），WTO將去年10月預測今年世界商品貿易將增長3.0%的預測調整為“減少0.2%”。分析認為，這反映了比預想更加強烈的美國關稅政策。因此，今年韓國經濟增長率預測值進壹步下降的可能性也很大。韓國銀行總裁李昌鏞當天也表示：“從迄今為止特朗普二期政府的關稅政策來看，包括對等關稅、對華關稅、各品目關稅、10%基本關稅等，對2月份增長預測（年增長1.5%）過於樂觀了。”

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