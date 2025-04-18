產業界也需要像梅加壹樣的亞洲特級外援. April. 18, 2025 07:35. . 最近，以興國生命隊奪冠而結束的韓國職業排球女子組冠軍爭奪戰。雖然在退役賽季獲得綜合冠軍的金軟景是主人公，但亞軍正官莊隊的梅加也是閃耀的配角。來自印度尼西亞的“王牌”梅加在膝蓋受傷的情況下，獨自壹人把球隊抗在肩上，拿到冠軍系列賽兩隊所有選手中的最高得分153分，帶領球隊堅持到最後第5場比賽第5局。本賽季職業籃球新人獎也由菲律賓選手（喬爾-卡古蘭安•KT隊）獲得，職業棒球明年將引進亞洲配額制。像梅加這樣的“亞洲王牌”在體育界的存在感正在增大。 在產業界，夢想成為“第二個梅加”的亞洲留學生也越來越多。但現實是，目前連以選手身份出場的機會都沒有。中小企業中央會最近以800多名國內留學生為對象進行的調查結果顯示，回答幹白領工作時容易獲得“E-7”簽證的人只有2.7%。86.5%的人回答說畢業後也有在韓國求職的計劃，但現實卻很冷酷。當向某體育俱樂部的母公司詢問時，得到的回答是“與體育隊不同，在大多數普通企業中，別說是主要職務，就連實務團隊的水平，聘用亞洲人也是非常罕見的”。 在韓國國內20萬名留學生中占9成的亞裔大學（研究生）學生在求職活動中遇到了現實壁壘。主要只在低工資生產崗位上需要他們，在白領工作崗位上，以外國人為由連面試都被拒絕是常事。壹位中國留學生表示：“實習時間是韓國職員的5~6倍多。”日本留學生透露，“相當多的企業表示只能聘用外國人為非正式員工。”進行相關研究的韓國貿易協會研究委員金花星也表示：“很多公司只想聘用已解決簽證問題的人，因此留學生的處境很辛苦。” 當然，企業也有自己的情況。不管是生產崗位還是辦公崗位，人力不足的中小企業都想選拔聰明的亞洲青年。但是向外國新職員毫無負擔地支付3524萬韓元年薪的中小企業並不多。對於以專門人力用“E-7-1”簽證就業的人，將支付人均國民總收入（GNI）的80%以上的年薪。 亞洲留學生搶奪韓國工作崗位的認識也阻礙了前進的步伐。當然，如果外國人大舉進入招聘市場，求職競爭率也會隨之提高。但是，如果聚集優秀人才，企業就會成長，這會創造新的工作崗位，因此從長遠來看，也不能認為有能力的外國人進軍勞動市場是不好的。在體育界，托亞洲選手的福，整個聯賽的人氣也越來越高。 美國的尖端產業是不分國籍地吸收優秀人才而迅速成長的代表性事例。微軟（薩提亞•納德拉）、谷歌（桑達爾•皮查伊）、英偉達（黃仁勛）的首席執行官（CEO）都是印度或臺灣出身。進入超高齡化社會的韓國應該像美國吸引全世界的人才壹樣，招攬亞洲天才。正官莊也請來了梅加，時隔12年再次參加了冠軍賽。產業界也夢想著出現像梅加壹樣的王牌，韓國企業在世界市場上繼續上演名局。

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