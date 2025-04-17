現代汽車社長穆尼奧斯：“即使面臨關稅壓力，仍將維持車價穩定”. April. 17, 2025 07:33. by 金炯民記者 kalssam35@donga.com. 現代汽車社長何塞•穆尼奧斯（總經理•照片）表示，盡管美國對進口汽車征收關稅，但美國市場的汽車價格仍將保持穩定。 穆尼奧斯社長15日（當地時間）在接受彭博社采訪時表示：“我不認為壹夜之間會看到巨大的（價格）上漲”，“市場會做出決定。”據分析，雖然從本月3日開始，唐納德•特朗普二期政府對進口車征收了25%的關稅，但不會立即導致汽車價格上漲。 穆尼奧斯社長分析說，整車制造企業要承擔的關稅根據車型的價格不同而有所不同。價格越低的車輛，需求的價格彈性就越高，因此不能輕易提高價格，否則收益性或將惡化。他解釋說：“我認為產品價格較低的入門車的價格不會壹下子上漲3000~4000美元”，“購買價格較低的產品的消費者對車輛價格變動非常敏感，如果制造商提高價格，就不會買車。” 實際上，現代汽車集團計劃不上調美國國內汽車價格，暫時維持不變。此前，穆尼奧斯社長3日在2025首爾移動展上表示：“沒有在美國市場上調汽車價格的計劃。” 現代汽車美國法人也表示，截止到6月2日，將實施兩個月內不上調建議零售價（MSRP）的“顧客保證”項目。穆尼奧斯社長表示，這種價格政策的效果“在銷售業績上表現得很強烈”。 穆尼奧斯社長就現代汽車在美國投資約31萬億韓元的情況下仍被征收汽車關稅壹事表示：“並不是因為政府的獎勵或關稅才決定投資的”，“對我們來說，美國是最重要的市場。”

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