再次“跳過”韓國，美國東亞暨太平洋事務局高層官員巡訪日本和越南. April. 17, 2025 07:33. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國特朗普政府的高層外交官員巡訪日本、越南等國時，決定不訪問韓國。據分析，這是考慮到繼戒嚴事態和彈劾總統後，進入提前大選局面的韓國混亂的政治狀況而采取的措施。 但也有人擔心，美國當局者“跳過”韓國，可能會給兩國外交安保領域的合作帶來差池。 美國國務院15日表示，美國國務院東亞暨太平洋事務局高層官員肖恩•奧尼爾將從16日（當地時間）到下月25日訪問越南、柬埔寨、日本、夏威夷檀香山等地。東亞暨太平洋事務局是國務院總管韓國、日本、中國、東南亞國家聯盟（ASEAN•東盟）等地區外交的地方。 據國務院透露，奧尼爾高層官員將在越南確認兩國對“全面戰略夥伴關系”的理解，並討論貿易懸案等。另外，在日本將討論美日同盟和加強“美日經濟夥伴關系”的課題等。接著，他將在檀香山會見美軍有關人士，協商在印度太平洋地區內駐紮美軍的問題。 此前，美國其他高層外交安保人士最近訪問亞洲國家時，也經常跳過韓國。據悉，上月美國國家情報局局長塔爾西•加巴德訪問了日本等四國，但沒有訪問韓國。加巴德局長將指揮、統領美國中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）等17個美國情報機關。 美國國防部長皮特•赫格塞斯也在上個月接連訪問了日本、菲律賓，但是沒有訪問韓國。據悉，當時國防部曾與美國協商赫格塞斯的訪韓事宜，但最終被排除在巡防地之外。

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