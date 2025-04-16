現代汽車聘請“特朗普親信”、佐治亞州4選議員出身的弗格森出任HMG華盛頓事務所所長. April. 16, 2025 07:32. by 金炯民記者 kalssam35@donga.com. 在唐納德•特朗普二期美國政府和世界主要國家之間的關稅協商正式開始的情況下，現代汽車集團聘請與特朗普總統有著深厚淵源的老政治家擔任美國當地事務所所長，開始加強協商能力。 現代汽車集團15日表示，將於5月1日任命前美國聯邦眾議院議員德魯•弗格森（59歲•照片）為新任HMG華盛頓事務所所長。弗格森新任事務所所長將起到美國政府、議會和現代汽車集團之間的溝通窗口的作用。不僅是汽車產業，在機器人、城市中心航空交通（UAM）等現代汽車集團未來新產業領域，預計也將履行加強與美國的合作的核心任務。 弗格森屬於共和黨，從2017年開始到去年年末為止，在佐治亞州擔任了8年的眾議院議員，共4次當選。特朗普壹期政府時期，他支持並推進了美國國內制造業復興、創造工作崗位、稅制改革等核心政策。他還參與了特朗普政府為強化制造業基礎的立法活動，並公開支持特朗普總統對2020年12月大選結果不服而提出的訴訟。他的政治舞臺是佐治亞州，這也是此次選拔所長的背景。佐治亞州有現代汽車集團美國Metaplant工廠（HMGMA）和起亞工廠。 現代汽車集團去年11月將曾擔任美國駐韓大使的現代汽車顧問Sung Kim升為社長，並讓“北美通”首席運營官（COO）何塞•穆尼奧斯擔任現代汽車史上首位外籍首席執行官（CEO），正在強化對美國政界的遊說力量。現代汽車集團相關人士表示：“期待通過聘請弗格森新任所長，與美國政府進行順暢的溝通，迅速應對美國國內政策變化。”

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