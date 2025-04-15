“絕對不要放棄夢想”，新科大師賽冠軍麥克羅伊向女兒傳達信息. April. 15, 2025 07:47. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 獲得夢寐以求的大師賽冠軍的麥克羅伊（36歲）在獲得冠軍後，抱著女兒波比（5歲）流下了激動的淚水。麥克羅伊在頒獎儀式上表示：“壹定要給女兒傳達信息”，“絕對不要放棄夢想。只要下定決心努力，什麽都能做到。” 對於麥克羅伊來說，波比似乎是個“福星”。波比在今年的大師賽前夕讓比任何人都緊張的爸爸露出了微笑。波比在開幕前壹天舉行的傳統活動“3桿洞競賽”上創下了經典場面。在距離球洞還剩7米左右的情況下，波比抓住爸爸的推桿“啪”地碰到了球。看似即將停止的球沿著下坡繼續滾動，最終不可思議地掉進了洞內。現場球迷們發出熱烈的歡呼聲，麥克羅伊笑得很開心。 麥克羅伊遺憾地結束了本屆大師賽第壹輪比賽。到14號洞為止，僅小鳥球就抓到了4支，進展順利，但在15號洞（5桿）和17號洞（4桿）接連吞下雙柏忌，只打出了平標準桿（72桿）的成績。 但是麥克羅伊從第2輪開始強勢反彈，最終成為了（為大師賽冠軍準備的）綠夾克的主人。如果麥克羅伊在結束沖擊性的第1輪比賽後獨自呆在宿舍，能否改變氛圍？麥克羅伊表示，“結束第壹輪比賽後，在波比睡覺之前，我迫不及待地想回到（宿舍）。得益於此，我才能暫時忘記高爾夫。” 據悉，上月在被稱為“第五大滿貫賽”的球員錦標賽上奪冠後，麥克羅伊被波比問到“爸爸是名人嗎？”麥克羅伊說：“波比在學校好像從朋友們那裏聽到了關於我的事情。現在好像才知道他的爸爸在做什麽。”波比現在好像知道了爸爸是多麽了不起的人了。 以女兒夢幻般的推桿開啟今年的大師賽，以爸爸令人感動的冠軍推桿落下帷幕。也許波比的推桿早就預測到了麥克羅伊的奪冠。

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