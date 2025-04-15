成為世界遺產的綠化奇跡，如今成為下壹代森林遺產. April. 15, 2025 07:46. . 11日，傳來了韓國的“山林綠化記錄物”被聯合國教科文組織列入《世界記憶遺產名錄》的喜訊。這是承載著恢復經歷日本帝國主義強占時期和6•25戰爭後成為荒山禿嶺的70多年綠化歷史的9619件記錄物。由國民植樹運動海報、郵票、火田整理事業日誌、燃料林建設內容等多種資料組成。聯合國教科文組織評價稱，該記錄物作為“通過國家層面的計劃和國民的參與成功復原荒廢山林的事例”，具有“世界性價值”。 戰爭之後的1953年，林木蓄積總量僅為3600萬立方米，到2020年增至10.38億立方米，增加了28倍。這是政府在全國範圍內開展進山控制和植樹運動，國民也積極參與的結果。山林面積目前占全國國土面積的63%。在經濟合作與發展組織（OECD）成員國中，這是繼瑞典、芬蘭、日本之後的第四高比率。從面積上看，說大韓民國是山林國家，甚至是“森林國家”也不為過。 但是最近在嶺南地區發生的歷代最嚴重的山火暴露出了韓國山林的內幕。數十年來，未經疏伐、林道營造等管理而被“過度保護”的森林在發生山火後，變成了充滿燃料的巨大火藥庫。慶南山清九谷山因九谷彎曲而得名，其道路險峻曲折，滅火隊難以接近，智異山等國內山各處在無應對方案的情況下堆積的1米深的落葉和樹木殘渣成為導火索，助長了火勢。此次山火燒毀了4萬多公頃的森林，其規模占首爾面積的三分之二。復原至少需要30年，生態系統回歸則需要50年以上。 俗話說“森林不是種出來的，而是養護出來的”。山林綠化記錄被列入世界遺產是韓國成功“種林”的事實得到了認可。而現在是養護森林的時候了。 全國63%的國土是森林，但韓國的木材自給率只有16%。由於采伐被認為是“毀損”，林道被認為是“破壞環境”，木材、林產品等森林產業未能得到發展。但是，上次的山火表明，為了維持健康的森林，適當的疏伐和林道營造是必須的。 在日本，曾是岡山縣山村的真庭市系統地管理廣闊的森林，生產木材，並建設日本最大的廢木材生物質發電站，激活了地區經濟。結果森林也變大了。據說，全市80%的面積是森林，其中壹半以上是市民營造的森林。 山林綠化記錄的世界遺產登載，可以說證實了我們的森林不再是需要受到保護的客體，而是需要共同成長和相生的夥伴。要增加山林管理機構的預算，制定長期的山林發展計劃，從現在開始挖掘木材、林產品、碳減排、旅遊等森林中可以創造的各種附加價值。 非洲有句諺語叫“樹以其果而論”。山林綠化的真正成果將通過森林的用處被證明。70年後，韓國的森林利用記錄會是怎樣的呢？取決於從現在開始的努力。

한국어