通過SNS營銷挽救電影《勝負》、《消防員》…神秘的新生發行公司“BY4M Studio”. April. 14, 2025 07:44. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 講述圍棋棋手曹薰鉉、李昌鎬師徒弟的電影《勝負》以12日為準，觀影人數突破169萬名，即將達到損益平衡點（180萬名）。雖然“倉庫電影”因演員劉亞仁吸毒事件而推遲了2年多上映，但自上月26日上映以來，憑借出色口碑壹直穩居票房榜首。 負責電影發行的是2022年進軍電影事業的新生發行公司“BY4M Studio”。不僅是《勝負》，還購買了去年年末推遲上映的《消防員》等疫情大流行後上映被推遲或因演員風險等找不到發行公司而漂泊的“倉庫電影”，接二連三地取得了成果。電影業界出現了“BY4M Mistery”的說法。 ●瀕死狀態下的劇場，以風險大的作品取得成果 有評價認為，最近BY4M的步伐在苦苦掙紮、甚至“期待作品枯竭”的韓國電影界是非常罕見的。韓國影片沒有進入今年法國戛納國際電影節主競賽單元，這壹情況已連續3年出現。宋慧喬主演的期待作品《黑色修女們》觀影人數也只有167萬名，勉強超過了損益平衡點（160萬名）。 在這種情況下，BY4M去年12月上映的《消防員》超過損益平衡點，吸引了385萬名觀眾。該片雖然於2020年結束拍攝，但因大流行而推遲上映，2022年因主演郭道元酒後駕駛而壹直在苦尋發行公司。2021年結束拍攝的《勝負》也隨著第二年演員劉亞仁吸毒事件爆發而被保留上映，雖然已經在Netflix、Ace Maker Movie Works等傳播，但現在面臨著損益平衡點。BY4M今年1月發行的權相佑主演的電影《HitMan2》在完成度不高的評價下也超過了損益平衡點。 ●壹開始就瞄準“中博”的SNS營銷等奏效 電影界認為，BY4M的成功因素是有效的營銷戰略。比起票房大賣，瞄準200萬~500萬名觀眾之間的“中博（相較於大賣而言的用詞，相當於票房超損益平衡點）”電影，積極利用社交網絡服務（SNS）的戰略奏效了。他們在上映後投入了約40%的營銷預算，並根據觀眾的反應立即調整了SNS宣傳內容方向。 例如，在電影《勝負》中，李秉憲（飾演曹薰鉉）的實際妻子、演員李敏貞出演YouTube短視頻節目，起到了“口碑助手”的作用。概括名場面和名臺詞的短視頻在照片墻和抖音上擴散，起到了宣傳作用。 為了不讓有關演員的爭議成為焦點也下了很大功夫。《勝負》海報等在沒有劉亞仁的情況下讓李秉憲站在前面，展開了單打獨鬥的營銷。在宣傳電影《消防員》時，沒有抹去演員郭道元，而是推出了觀眾每次看電影時都會向消防員捐贈壹定金額的“119挑戰賽”活動。 BY4M電影•電視劇事業理事韓尚日（音）表示：“雖然有不利因素，但我認為成功的電影或許能夠通過好的營銷戰略實現”，“只有能夠期待適當收益的作品群多樣化，整個產業才能恢復。” 也有人指出，病毒式營銷過於誇張。某電影制作公司代表說：“過度的營銷會形成好電影死亡、壞電影生存的結構。”相反，電影評論家鄭智旭表示：“《勝負》和《消防員》都展現了壹定水平以上的完成度，因此才能得到觀眾的選擇”，“BY4M今後會推出什麽樣的作品，將成為真正的考驗。”

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