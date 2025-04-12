法人稅今年也面臨危機，填補空庫房的上班族“玻璃錢包”. April. 12, 2025 07:44. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 到去年為止，連續2年出現了大規模的稅收缺口，但是今年也很難期待填補貧窮國家庫房的反彈。因為內需不振、國內股市寒流導致相關稅目中征收的稅金正在減少，受經濟放緩的影響，企業所得稅（法人稅）也有可能低於預期值。 支撐呈現惡化趨勢的政府財政的是上班族繳納的稅金。有人指出，企業繳納的稅金正在減少，藝人、油管博主（YouTuber）、社交媒體影響者（Influencer）等逃稅行為也在頻繁發生，因此“玻璃錢包”上班族的稅負正在加重。 企劃財政部11日表示，今年前兩個月征收的國稅為61萬億韓元。政府表示今年要征收382.4萬億韓元的稅金，其中16%左右是在1、2月份征收的。從最近5年的平均值來看，頭兩個月的稅金相當於壹年稅收的17%左右，但今年稅收征收速度緩慢。 內需遲遲無法復蘇，附加價值稅稅收（16.8萬億韓元）比1年前減少了7000億韓元。附加稅是在商品和服務銷售時征收的，是與景氣直接相關的稅金，但是隨著國內消費沒有恢復，隨之減少。另外，隨著國內股票交易金額的減少，證券交易稅也在1年內從1萬億韓元減少至6000億韓元，驟減了近壹半。 填補國家庫房的是與上班族工資掛鉤的勞動所得稅。截止到2月份征收的勞動所得稅為18.2萬億韓元，占全體國稅的29.8%。與1年前相比，增加了2.6萬億億韓元。據分析，這是受到年初支付獎金的企業增多的影響。 政府解釋說，目前還沒有引進法人稅等主要稅種，因此掌握壹年稅收的輪廓還為時尚早。也就是說，要仔細觀察法人稅3、4月份的征稅情況。截止到2月份，法人稅達到4.2萬億韓元，比1年前的業績增加了7000億韓元。 但是，在今後剩下的時間裏，法人稅稅收很有可能達不到預期水平。這是因為戒嚴政局以後，政治混亂對經濟產生了很大的影響，而源自美國的貿易戰爭也給對外經濟環境蒙上了壹層烏雲。受去年內需不振和經濟蕭條的影響，企業的營業利潤正在接連減少，韓國經濟增長率也在下調。 因此，繼發生大規模稅收漏洞的2023年和去年之後，今年稅收不足很有可能再次成為現實。最近2年間，法人稅並沒有像政府預想的那樣征收。再加上最近收入高而不按時繳納稅金的藝人等的逃稅行為也給國家財政帶來了負擔。 隨著其他經濟主體繳納的稅金減少，預計今後稅收的相當壹部分將依賴於上班族。僅去年，勞動所得稅就征收了61萬億韓元，占全體稅收的18.1%。這比壹年前增加了0.9個百分點，創下了歷史最高值。而15年前，勞動所得稅在國稅收入中所占的比重僅為8%左右。

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