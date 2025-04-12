李在明支持率爲37%……金文洙9%、洪準杓5%、韓東勳4%. April. 12, 2025 07:42. by 李志雲記者 easy@donga.com. 宣佈參加6月3日大選（總統選舉）的共同民主黨前代表李在明在韓國蓋洛普下屆政治領導人支持率調查中獲得了37%的支持率。在尹錫悅前總統彈劾後首次進行的這一蓋洛普調查中，李在明的支持率呈上升趨勢。在諸多國民力量黨大選候選人的支持率沒有太大變化的情況下，在正式的大選過程中，根據浮動層的選擇，大選格局將出現波動。 韓國蓋洛普8日至10日以全國1005名成年男女爲對象進行了輿論調查，並於11日發表了輿論調查結果（電話調查員以隨機抽取無線電話虛擬號碼的方式進行採訪。詳細內容請參考中央選舉輿論調查審議委員會主頁）。結果顯示，對於“認爲誰是未來總統好人選”的提問，李在明的支持率爲37%，比前一週上升3個百分點，位居第一。這一數值與去年12月第三週的調查相同，是2022年大選後進行的蓋洛普調查中的最高值。 繼李在明之後，前僱傭勞動部長金文洙獲得9%的支持率，大邱市長洪準杓5%、前國民力量黨代表韓東勳4%緊隨其後，代行總統職權的國務總理韓德洙、首爾市長吳世勳、國民力量黨議員安哲秀和改革新黨議員李俊錫的支持率均爲2%。在政黨支持率調查中，共同民主黨爲41%，與前一週持平；國民力量黨爲30%，比前一週下降5個百分點。 此外，69%的人認爲憲法法院贊成彈劾尹錫悅是“正確的判決”，25%的人認爲是“錯誤的判決”。民意對憲法法院的信賴度爲61%，比3月13日的調查結果上升8個百分點。

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