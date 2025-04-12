歌手金正民的兒子在日本U-17國家隊表現活躍. April. 12, 2025 07:42. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 11日，日本和澳大利亞的亞洲足球聯盟（AFC）17歲以下（U-17）亞洲杯B組小組賽最後壹輪第3輪比賽在沙特阿拉伯塔伊夫的奧卡茲體育場舉行，下半場第33分鐘，日本國家隊前鋒谷大地（17歲）替補上場，在球隊以1比3落敗的下半場第41分鐘，用左腳射門破門得分。雖然日本隊最終以2比3負於對手，但打進本屆亞洲杯首粒進球的谷大地給人留下了深刻的印象。有日本媒體評價說：“（谷大地）表現出了切實的存在感。” 谷大地是20世紀90年代曾演唱《悲傷的定情式》和《最後的約定》等歌曲的人氣歌手金正民（57歲）的二兒子，韓國名字叫金道允。母親是在日本以歌手身份活動的日本人谷留美子（46歲），因此作為日本代表參加了擁有韓日兩國國籍的此次比賽。他在該大賽預選賽與尼泊爾隊的比賽（9比2•日本隊獲勝）中攻入4球，展現出了驚人的得分能力。 谷大地身高184厘米、體重72公斤，曾效力於韓國職業足球K1聯賽（第1級）FC首爾隊下屬的青年隊烏山中學。前往日本留學足球的他目前效力於日本J2聯賽（第2級）鳥棲砂巖U18梯隊。谷大地在接受日本《足球文摘》采訪時表示：“我想效力於日本國內的強隊。” 雖然當天日本隊負於澳大利亞隊，但日本隊仍穩居小組第壹（積4分•1勝1平1負），晉級8強。此次大賽兼備11月在卡塔爾舉行的U-17世界杯預選賽。 每組4支球隊分成4個小組進行小組賽後，各小組前兩名晉級8強。進入8強的球隊都將獲得U-17世界杯決賽圈入場券。 在當天與也門隊的C組小組賽最後壹場比賽中，韓國隊以1比0獲勝，以小組第二（積6分•2勝1負）的成績晉級8強，確保了卡塔爾U-17世界杯決賽圈入場券。韓國隊有可能在半決賽上與谷大地效力的日本隊相遇。

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