“世界大屠殺”的特朗普關稅將成爲“美國大屠殺”的迴旋鏢. April. 12, 2025 07:41. . “美國大屠殺將立即就此停止。” 美國總統特朗普在2017年1月執政第一期就職演說中接連提到了市中心貧民、生鏽的工廠、壞掉的教育制度等象徵“破碎的美國夢”的場面。他還呼籲通過“美國優先主義”來解決這一問題。 不管是當時還是現在，他的處方一成沒變。關稅是其專利武器。如果說8年來有什麼變化，那就是他在第一個任期內亮出的刀，這一次更是不可預測地揮動着展開“世界大屠殺”。雖然全球經濟指標動盪，但白宮內的一名親信對《華盛頓郵報》感嘆道：“特朗普根本不在乎這些。” 對於這一大屠殺事件，連美國的經濟專家也紛紛表示擔憂和警告。從像韓國一樣遭受對等關稅直接打擊的亞洲國家的視線來看，最有可能的劇本是“美國將成爲加害者和受害者”。因爲不論從原因分析、下處方還是預測結果，都是錯誤的自相矛盾。 例如，被特朗普作爲美國因關稅而遭受損失的代表性行業汽車業也是如此。他上週憤憤不平地說：“豐田向美國出售100萬輛汽車，但通用汽車在日本幾乎沒有賣掉一輛汽車。（因爲貿易壁壘）美國企業無法進軍其他國家。” 美國汽車在日本賣不出去是事實。但稱這是不公平貿易造成的說法是謊言。因爲雖然美國對日本徵收2.5%的汽車關稅，但日本早在1978年就取消了對美國徵收的關稅。 問題不在這裏。日本消費者喜歡小巧、高效、“性價比”好的車。日本汽車企業攻略了相似取向的美國縫隙市場，大獲成功。德國名牌汽車企業也掌握了日本高級車市場。但美國汽車企業堅持在日本推出不受歡迎的大塊頭車型，結果以失敗告終。被稱爲“老美車”的美國汽車容易發生故障、油效低的看法也很強烈。 在本來就不存在的貿易壁壘中尋找逆差原因的錯誤認識，除日本汽車市場之外還有很多。雖然說不管怎麼去，只要能去首爾就行，但如果特朗普政府這樣一條道走到黑，最終很有可能不會“解決貿易逆差”，而會抵達意想不到的目的地。 印度一度運營着平均關稅率接近130%的封閉性經濟。印度觀察家研究基金會的高級研究員米希爾·夏爾馬吐槽稱，印度因此淪落爲在經濟發展中落後的“旁觀者國家”。直到1991年經濟開放之前，“印度製造”對他來說不是自豪，而是承認“過時的劣質品”的標籤。 誰能保證“美國製造”標籤的未來不是這樣呢?特朗普總統爲阻止“美國大屠殺”而揮舞“世界大屠殺”之刀，如果照此下去，最終將像“美國大屠殺”的回旋鏢一樣飛回來。

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